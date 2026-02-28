Coudet, cada vez más cerca de River. Foto: EFE

Lo que era un secreto a voces finalmente tiene confirmación oficial: este viernes, Christian Bragarnik confirmó el interés de River por sumar a Eduardo Coudet como entrenador tras la salida de Marcelo Gallardo.

El representante del Chacho afirmó que en las últimas horas mantuvo una charla con el presidente del “Millonario”, Stefano Di Carlo, quien le consultó por la situación del hoy -y por ahora- DT del Alavés español.

“A las 18.30 me escribió Stefano Di Carlo para preguntarme como era la situación, y para ver si podíamos tener una entrevista con él para ponerlo en evaluación dentro de las posibilidades que tiene. Seguramente, dirán que esto ya estaba, pero hasta ahora, no nos habían llamado, esa es la verdad”, indicó Bragarnik en diálogo con ESPN.

Y añadió: “Le trasladé a Di Carlo que todavía no había podido hablar con Chacho, le mandé un mensaje recién y me respondió que hablábamos cuando llegue del viaje”.

En tanto, el empresario contó que el presidente de River ya “tuvo una reunión con Enzo Francescoli, Leonardo Ponzio y el gerente, y como era de público conocimiento, Chacho era una de las posibilidades”, a su vez, reveló que le preguntó “qué pensaba sobre el tema”.

Christian Bragarnik confirmó el interés de River por Coudet. Video: ESPN

Al ser consultado por las reiteradas negativas de Coudet por los supuestos contactos con River, Bragarnik aclaró: “No entiendo cuál sería la ventaja de negar las cosas, y la realidad es que pasó ahora. Entiendo que evaluaban a Chacho como posible candidato natural”.

Y cerró: “Me pidieron que hable con las autoridades de Alavés para ver si hay una posibilidad de salida, y que les gustaría hablar deportivamente con Coudet”.

Qué dijo Coudet sobre el interés de River

Horas antes de las declaraciones de Bragarnik, Coudet negó haber tenido contactos con River para convertirse en su nuevo director técnico.

“Si tuviera un contacto lo diría porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. No tengo por qué ocultarlo y si hubiera un contacto habría que ver qué piensa el Alavés”, insistió el Chacho en la conferencia de prensa tras la derrota des su equipo 2-0 ante el Levante, por la fecha 27 de LaLiga de España.

“Tengo buena relación con la propiedad y con la dirección del Alavés. No tengo la necesidad de ocultar algo. La única verdad es la que estoy contando, al menos desde mi lado y se puede comprobar”, añadió Coudet.

Preguntado sobre si podía confirmarse su negativa a firmar por River, Coudet remarcó que no existieron contacto entre él y el club. “No vamos a hablar de supuestos”, concluyó de manera contundente.