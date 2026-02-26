Eduardo "Chacho" Coudet. Foto: EFE

Eduardo “Chacho” Coudet volvió a instalarse en el centro de la escena del fútbol argentino tras los fuertes rumores que lo posicionan como principal candidato a suceder a Marcelo Gallardo en River Plate. En medio de una semana marcada por versiones cruzadas, el actual entrenador del Deportivo Alavés salió a aclarar públicamente su situación y negó cualquier tipo de diálogo con la dirigencia del club de Núñez. Según afirmó en conferencia de prensa, “jura por sus hijos” que no existió ningún contacto ni con él ni con su representante, una frase contundente que intentó desactivar la ola de especulaciones que circuló en las últimas horas.

Qué dijo Coudet

Coudet, quien dirige en España y se prepara para un partido clave ante Levante, explicó que está al margen del “ruido” generado en Argentina, aunque reconoció que entiende la repercusión que provoca que su nombre aparezca vinculado a una institución de la magnitud de River. Incluso comparó al club con gigantes europeos como Real Madrid y Barcelona, destacando que ser considerado candidato es un motivo de orgullo para cualquier entrenador.

Pese a su negativa sobre contactos formales, el Chacho dejó abierta una posibilidad que encendió la ilusión de los hinchas: aseguró que, si llegara una oferta concreta desde Núñez, la “valoraría”. Aunque evitó profundizar sobre escenarios hipotéticos y remarcó que el “hubiera no existe en el fútbol”, su respuesta fue interpretada como una señal de disposición a escuchar al Millonario en caso de que la dirigencia decida avanzar.

River en transición

Mientras tanto, River atraviesa una etapa de transición profunda tras la confirmación de la salida de Marcelo Gallardo, quien dirigirá su último partido este jueves. La dirigencia busca un perfil competitivo, con identidad ofensiva y pasado en el club, una descripción en la que Coudet encaja de manera natural. También figuran otros nombres en el radar, como Gabriel Milito y Hernán Crespo, pero el exentrenador de Racing y Central aparece hoy como el candidato que mayor consenso genera.

El técnico del Alavés, por su parte, intentó transmitir calma y aseguró que vive una semana normal dentro de sus responsabilidades en España. Sin embargo, el contexto no pasa inadvertido. En su entorno, e incluso en sectores de la prensa local e internacional, se considera que no puede descartarse un giro en el futuro cercano, especialmente si River avanza formalmente en la búsqueda de su próximo líder futbolístico.

La situación es dinámica, y las próximas horas serán decisivas. Con Gallardo a punto de despedirse y un club que necesita planificar el nuevo ciclo, la figura de Coudet emerge con fuerza en el debate futbolero. Por ahora, el entrenador niega contactos, pero deja la puerta entreabierta. Y en un escenario tan cambiante como el del fútbol argentino, eso puede ser suficiente para que la historia siga sumando capítulos.