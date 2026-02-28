Todo encaminado para que Coudet sea el nuevo entrenador de River:

Eduardo "Chacho" Coudet. Foto: NA

Todo indica que Eduardo “Chacho” Coudet será el próximo entrenador de River, tras la renuncia de Marcelo Gallardo días atrás. El contacto con la dirigencia a través de Zoom fue fundamental para destrabar las negociaciones y el exfutbolista está a una firma de convertirse en el nuevo técnico.

Desde España, Coudet participó de una llamada en el que estuvieron también su representante Christian Bragarnik, el presidente Stéfano Di Carlo y Enzo Francescoli. “Todo en sintonía”, según fuentes del club.

Eduardo "Chacho" Coudet en su etapa como jugador de River. Foto: NA

Este viernes, ya hubo contacto inicial entre Bragarnik, Di Carlo y Francescoli para confirmar el interés por contratarlo, por lo que ahora se dio un paso clave con la mirada positiva del actual entrenador del Alavés.

El entrenador, ya señalado como principal candidato para llegar a River, dirigió al conjunto español este viernes, en la derrota 2-0 frente al Levante, mientras la directiva del conjunto vasco ya tenía avanzadas las conversaciones con Quique Sánchez Flores para que se haga cargo del plantel.

Tras la sensible partida de Gallardo, la dirigencia se movió con celeridad para garantizar la continuidad de un proyecto deportivo competitivo.

Eduardo "Chacho" Coudet. Foto: NA

Detalles del acuerdo entre River y Coudet

El acuerdo estipula que Coudet firmará un contrato que lo ligará a la institución de Núñez hasta diciembre de 2027, apostando por un proceso de mediano plazo.

El entrenador tiene previsto emprender su viaje de regreso a la Argentina en los próximos días. Se espera que, tras su llegada, proceda a la rúbrica formal del documento y sea presentado oficialmente ante la prensa durante el transcurso de la semana entrante.

Para destrabar su salida del Deportivo Alavés, que no será una complicación, River deberá abonar una compensación económica al club vasco.

Eduardo Chacho Coudet. Foto: EFE

Cambios en el fútbol de River

En paralelo a la contratación del director técnico, la dirigencia se encuentra en una etapa avanzada de negociaciones con Santiago Solari. El actual integrante de la estructura del Real Madrid es el principal candidato para asumir el rol de Director Deportivo, lo que significaría una renovación integral en la toma de decisiones futbolísticas del club.