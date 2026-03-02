Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enumeró cuáles son sus cuatro objetivos que se planteó de cara al conflicto que mantiene su nación contra Irán, luego de que el fin de semana pasado Washington, obedeciendo órdenes de su Administración y en conjunto con Israel, lanzaran varios ataques contra la nación islámica que acabaron con la vida de su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y también con varios altos mandos militares iraníes.

Trump enumeró así los objetivos de la operación “Furia Épica” y alertó que la misma podría extenderse por más de cinco semanas. En ese sentido, no descartó la posibilidad de enviar fuerzas terrestres estadounidenses a territorio iraní.

Los objetivos que se traza Trump de cara a Irán

Este lunes, en una conferencia de prensa brindada en la Casa Blanca, el mandatario republicano justificó el ataque a Irán asegurando que se aprovechó la “última y mejor oportunidad” para embestir contra su enemigo.

Dio un detalle que, por el devenir de los acontecimientos, podía preverse y está relacionado con que la operación “Furia Épica” podría extenderse un poco más de lo previsto inicialmente, cuando se planteó su finalización en cuatro semanas. Trump, conforme a la información que maneja, dijo que podría estirarse una semana más, es decir, estar acabada en cinco semanas.

El ayatolá Alí Jamenei y Donald Trump. Foto: X/@EviesSantiago

“Sea cual sea el tiempo, está bien, lo que sea necesario, siempre lo haremos y lo hemos hecho desde el principio; proyectábamos entre cuatro y cinco semanas, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá de eso”, mencionó el líder republicano.

Los 4 objetivos centrales de la operación “Furia Épica”

“Primero, estamos destruyendo las capacidades de misiles balísticos de Irán”. “Segundo, estamos aniquilando su Armada”. “Estamos asegurándonos de que el principal patrocinador mundial del terrorismo nunca pueda tener un arma nuclear”. “Estamos garantizando que el régimen iraní no pueda seguir armando, financiando y dirigiendo ejércitos terroristas fuera de sus fronteras”.

Con estas cuatro frases, Trump dejó en claro cuáles son las motivaciones que llevan a EE.UU. a enfrentarse directamente contra Irán.

Empero, no hay que desestimar la importancia económica que significaría para EE.UU. una eventual victoria en esta guerra. Para citar solo un ejemplo, por el estrecho de Ormuz, controlado hoy por Irán, se traslada y comercializa el 20% de la dotación de petróleo en el mundo por mar, siendo así una de las más grandes rutas energéticas que posee el planeta.

Eso sí, también Trump advirtió que lo peor estaría por venir para Irán: “Ni siquiera empezamos a atacarlos con fuerza. La gran ola ni siquiera ha llegado. La gran ola llegará pronto”.