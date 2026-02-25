Lionel Messi habló de todo en el podcast del “Patón” Guzmán:

Lionel Messi en el podcast Miro de Atrás. Foto: Captura de video.

Lionel Messi visitó el podcast Miro de Atrás que encabeza Nahuel Guzmán y dejó varios títulos en una charla descontracturada entre dos amigos de Selección.

“De España en algún momento me llegó algo. Yo ya jugaba en el Barcelona y medio que me insinuaron. Es normal, pasaba con muchos chicos en esa época. Si bien soy argentino obviamente, me había ido muy de chico a Barcelona e hice gran parte de las inferiores ahí y estaba la posibilidad, podía llegar a pasar”, dijo el futbolista del Inter Miami.

“Pero bueno, mi deseo siempre fue Argentina”, añadió el capitán argentino.

En la entrevista, Messi contó varias anécdotas, entre ellas que se arrepiente de no haber estudiado inglés.

Lionel Messi junto a parte de su familia. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

“Me arrepiento de muchísimas cosas. Se lo digo a mis hijos. Tener una buena educación, no haber aprendido inglés de chico. He tenido tiempo de estudiar y me arrepiento un montón. Después vivís momentos de estar con personalidades para poder hablar o tener una charla y te sentís medio ignorante”, admitió.

Y consideró además que Diego Maradona “era una cosa de locos”.

Lionel Messi y Diego Maradona, Selección argentina, NA

“Rompió generaciones. Crecés con sus videos. Lo vi en Newell’s, pero era chico. Ese día de su debut y el gol quedaron marcados. En 1990 éramos chicos y en el 94 pasó lo que pasó, no lo vimos tanto. Pero Diego va más allá de todo”, afirmó.

“La primera vez que lo conocí fue cuando me invitó a su programa. Yo había vuelto del Mundial Sub-20 de 2005. Creo que fue en una fecha FIFA previa a 2006. Se apareció en el camarín con toda mi familia”, añadió.

Lionel Messi, Argentina vs México, Mundial Qatar. Foto: REUTERS

Messi repasó además el triunfo mundialista de 2022 con Argentina y reconoció que el partido de la fase de grupos contra México fue uno de los más complicados.

“Yo lo dije, ese partido contra México fue decisivo y uno de los que más sufrimos. Lo hablábamos en el grupo. Era un partido en el que nos jugábamos muchísimo, pero teníamos que mirar todo lo que habíamos hecho antes. Veníamos muchos partidos sin perder, no nos podía cambiar nada el partido con Arabia. Teníamos que volver a ser nosotros. Inconscientemente la cabeza te juega: decís que venís ganando, pero si pierdes quedas afuera”, aseguró.