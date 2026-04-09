Selección Argentina vs Zambia. Foto: REUTERS

La Selección Argentina ya tiene los dos amistosos internacionales confirmados para la antesala del Mundial 2026: enfrentará a Honduras e Islandia en junio.

Cuándo y dónde juega Argentina contra Honduras

Argentina enfrentará a Honduras el sábado 6 de junio en el Kyle Field de College Station, Texas.

La Selección Argentina enfrentará a Honduras. Foto: Instagram @ffh.honduras

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del combinado centroamericano, donde invita además a los hinchas hondureños en Estados Unidos a acompañar al equipo en este compromiso contra una de las selecciones más prestigiosas del mundo: “¡Catrachos de corazón en Texas, apoyemos al equipo de todos!”, expresa la publicación.

Cuándo y dónde juega Argentina contra Islandia

Argentina enfrentará a Islandia el martes 9 de junio en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, en Estados Unidos.

Será la segunda vez en la historia que ambas selecciones se enfrenten, con el único antecedente en el Mundial de Rusia 2018, donde igualaron 1-1, con gol de Alfreð Finnbogason para el conjunto europeo y Sergio Agüero para los comandados por Jorge Sampaoli.

Argentina enfrentó a Islandia en el Mundial 2018. Foto: REUTERS

Este encuentro será el último compromiso del combinado dirigido por Lionel Scaloni antes de iniciar la defensa del título en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Cuándo debuta la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina debutará en el Grupo J el martes 16 de junio ante Argelia en Kansas City. Luego se medirá con Austria el lunes 22 en Dallas y cerrará la fase de grupos ante Jordania el sábado 27.

Los tres árbitros argentinos que irán al Mundial2026

En tanto, la FIFA anunció que Argentina tendrá tres árbitros principales en un Mundial por primera vez en su historia. Los colegiados elegidos fueron Yael Falcón Pérez, Facundo Tello y Darío Herrera.

La de este año será la primera experiencia mundialista para Falcón Pérez y Herrera, mientras que Tello ya dirigió en el Mundial de Qatar 2022. Los tres partidos que le tocaron en aquella edición fueron Suiza vs Camerún y Portugal vs Corea del Sur por la fase de grupos, y Marruecos vs Portugal en los cuartos de final.