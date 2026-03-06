Franco Colapinto en los test de pretemporada de Fórmula 1 en Bahrein. Foto: Reuters

Franco Colapinto debutó en la temporada de Fórmula 1 de 2026 y tuvo que enfrentar algunos inconvenientes. Aparte de los problemas mecánicos del monoplaza, al argentino se lo vio afectado en uno de sus ojos y despertó la preocupación de los fanáticos.

Durante las primeras prácticas libres, el piloto nacido en Pilar terminó en el puesto 16, y aunque se esperaba un mayor rendimiento por parte de los coches de la escudería Alpine, quedó por delante de su compañero Pierre Gasly.

Los problemas llegaron durante la segunda tanda de entrenamientos, en la que cayó al 18.° lugar; su compañero lo superó y salió del coche con una clara molestia en el ojo derecho.

Franco Colapinto Foto: X@AlpineF1Team

Qué le pasó a Franco Colapinto

Colapinto explicó qué fue lo sucedido, y apagó las alarmas que se habían encendido tras el video que se viralizó: “Me tiraron hielo seco y me quemó un poco una parte del ojo, pero ya estoy mejor. Tengo anestesia, pero ahora con unas cremas y unas gotas creo que voy a andar mejor. El hielo seco no se derrite, es todo químico y te quema. Ahora estoy bien, veo mejor de a poquito”.

Esto implica que el argentino no debería tener problemas para participar de la tercera práctica del Gran Premio de Australia, que se llevará a cabo a las 22:30 del viernes 6 de marzo.

Cómo le fue a Colapinto hoy

En Alpine quedaron decepcionados con los resultados obtenidos durante las pruebas libres del viernes. Franco Colapinto se vio sorprendido por la falta de rendimiento del coche: “No entendemos la falta tan grande de performance comparado con otros equipos. Estamos lejos”.

“Hay que ver cómo revertimos esto, fue un día complicado, hoy fue un día largo. Todo el día buscando respuestas y mejoras que no encontramos. Hay que seguir trabajando y poner todo junto para mañana”, agregó el conductor.

Colapinto Foto: Reuters

El resultado llamó la atención de forma negativa en el equipo, ya que durante los test de pretemporada en Bahrein, los dos pilotos de Alpine habían estado entre los más rápidos de la parrilla, y se esperaba que estuvieran en la lucha por sumar puntos.

El más rápido de las dos sesiones fue Oscar Piastri, con una vuelta de 1:19.729 en 26 intentos. El podio lo completaron Kimi Antonelli y George Russell.

A pesar de los malos resultados, Franco Colapinto se mostró optimista de cara a lo que viene: “No hemos tenido un comienzo de fin de semana muy fluido aquí en Melbourne. Estoy seguro de que aprendimos lo suficiente para mejorar el rendimiento de cara a mañana”.

Días y horarios oficiales: el cronograma completo del GP de Australia

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 3: 22:30

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 2:00

Domingo 8 de marzo

Carrera: 1:00

*Los horarios corresponden a la Argentina