El Arsenal venció al Real Madrid. Foto: Reuters/Dylan Martinez

El Arsenal lidera la Premier League mientras el campeonato entra en la recta final. La llave del gol para el equipo Gunner durante toda la temporada llegó de la mano de un curioso integrante del cuerpo técnico, y motivó a muchos clubes a lo largo del mundo a imitar la decisión del entrenador, Mikel Arteta, e integrar un rol similar dentro de sus instituciones.

Se trata de Nicolás Jover, entrenador especialista en jugadas de pelota parada. Su contrato cuenta con una cláusula de bonificación vinculada a los goles que el equipo marque desde el córner o tiros libres. Fue un pedido especial del director técnico español al firmar su renovación con el club londinense en septiembre de 2024.

Quién es Nicolás Javier, el “arma secreta” del Arsenal

Nació en Berlín y fue criado en Francia. Estudió licenciatura en deportes en la Universidad de Sherbrooke y desde joven fue influenciado por las tácticas del fútbol americano. En 2019, luego de un paso por el fútbol francés, llegó al Manchester City como ayudante de Pep Guardiola por recomendación del actual entrenador del Arsenal, que en ese entonces formaba parte del cuerpo técnico del catalán.

La pelota parada del Arsenal. Foto: Action Images via Reuters

Gracias a la labor del especialista de 44 años, el Arsenal se quedó con la victoria en el último encuentro contra el Chelsea, que le permitió tomar distancia y respirar tranquilo frente al acecho de su inmediato perseguidor: el City de Guardiola.

Pero los logros de Jover no se agotan allí: convirtió al conjunto londinense en el equipo con más goles desde tiros de esquina (21) en el campeonato. Además, esta instancia fue fundamental a la hora de quebrar la igualdad en el marcador. El Arsenal se impuso en el partido gracias a una jugada de este tipo en 9 oportunidades durante el torneo.

La relevancia que adquirió Jover en el último tiempo dotó de prestigio a un área que fue menospreciada por muchos entrenadores, incluso de élite, en la historia del fútbol. Gracias a su labor, varios clubes empiezan a considerar incorporar este rol dentro de sus instituciones.

La pelota parada del Arsenal. Foto: REUTERS

El hecho refuerza una tendencia que parece irreversible en el mundo del fútbol: los cuerpos técnicos son cada vez más grandes y se generan nuevos roles para explotar en profundidad todas las áreas del juego. Videoanalistas, psicólogos, preparadores físicos, nutricionistas y una larga lista de profesionales que no para de crecer.

En este sentido, otra incorporación del equipo liderado por Arteta causó repercusiones en el deporte más popular del mundo, con primordial resonancia en Argentina. Gabriel Heinze llegó al Arsenal en julio de 2025 con el inicio de esta temporada como ayudante del entrenador principal.

Heinze, la otra pieza de Arteta: el aporte argentino en la defensa del Arsenal

El Gringo pone a disposición del plantel su sabiduría en una faceta del juego vastamente conocida por él. Se trata del ámbito defensivo, donde se encarga de poner a prueba a los jugadores mediante ejercicios de uno contra uno y rutinas centradas en el posicionamiento táctico, lo que ha contribuido a que el club solo haya recibido tres goles en los primeros once partidos de la temporada.

El exDT de Newell's volvió al ruedo Foto: Arsenal

Arteta fue generoso en elogios para el argentino; luego de un encuentro en la Champions League ante el Atlético de Madrid, afirmó que “Gabi aportó algo diferente: esa voluntad de ganar. Y lo hemos visto claramente a lo largo de su carrera: esa experiencia para ganar y elevar el nivel, la ambición y el empuje de alguien al máximo. Es extraordinario en eso. Es decir, si alguien te dice: ‘Si haces eso, tendrás éxito’, y sabes que lo ha hecho y que lo ha logrado, hay mucha credibilidad en ello”.

El argentino mantiene una relación de larga data con Mikel Arteta, forjada cuando ambos compartieron vestuario en el Paris Saint-Germain durante la temporada 2001/02. Aquella conexión personal facilitó la integración de Heinze al grupo de trabajo del entrenador español.