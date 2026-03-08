Franco Colapinto, Fórmula 1. Foto: REUTERS

Tras el Gran Premio de Australia, donde Franco Colapinto finalizó en el puesto 14, la Fórmula 1 seguirá su calendario con el Gran Premio de China.

La segunda fecha del campeonato se disputará el próximo fin de semana en el Shanghai International Circuit, un circuito histórico que vuelve a recibir a la categoría con el formato que incluye carrera sprint.

La actividad comenzará en la madrugada del viernes 13 de marzo para Argentina, con la primera práctica libre desde las 00:30. Ese mismo día se disputará la clasificación para la carrera sprint a las 04:30. El sábado 14 será el turno de la sprint a la medianoche, mientras que la clasificación para la carrera principal se desarrollará a partir de las 04:00.

El plato fuerte llegará el domingo 15 de marzo, cuando se dispute la carrera del Gran Premio de China desde las 04:00 de la madrugada (hora argentina). Allí Colapinto buscará mejorar lo hecho en Australia y sumar experiencia en su primera temporada completa en la categoría con el equipo Alpine.

Horarios del Gran Premio de China

Viernes 13 de marzo

FP1: 00:30 horas

Qualy sprint: 04:30 horas

Sábado 14 de marzo

Carrera sprint: 00:00 horas

Clasificación: 04:00 horas

Domingo 15 de marzo