Franco Colapinto fue el piloto más rápido del Gran Premio de Australia de la F1 con 344 km/h:

Franco Colapinto fue el piloto más rápido del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Mark Peterson)

Si bien no comenzó la temporada 2026 con puntos, Franco Colapinto fue reconocido por la Fórmula 1, que lo destacó por ser el piloto más rápido del Gran Premio de Australia. El pilarense de 22 años marcó el registro más veloz de la carrera con 344 kilómetros por hora.

Franco Colapinto fue el piloto más rápido del Gran Premio de Australia de la F1 con 344 km/h. Créditos: X @F1

“¡Atrápalo si puedes! El primer Speed Master aramco de la historia es Franco Colapinto, que marcó la velocidad más rápida en el Gran Premio de Australia”, destacó la cuenta oficial de la máxima categoría del automovilismo en X, acompañado del video de su increíble registro.

La increíble maniobra de Franco Colapinto en el GP de Australia

El Gran Premio de Australia pudo ser caótico para Colapinto en el inicio de la competición. Sin embargo, el argentino demostró que sus reflejos están intactos. En la largada, el pilarense esquivó con “pura muñeca y talento” al monoplaza estático de Liam Lawson (Racing Bulls).

Rápidamente, las imágenes se viralizaron en las redes sociales destacando la reacción inmediata de Colapinto para evitar una colisión. Una vez finalizada la carrera, el ganador George Russell también se vio sorprendido y expresó: “¡Oh, mi Dios. Woah!”.

La reacción de George Russell ante la increíble maniobra de Franco Colapinto. Créditos: Instagram @francolapinto

“La salvada del año. Mi reacción fue muy fría”, escribió Russell en su cuenta de Instagram, donde felicitó al pilarense y se río de sí mismo por sus gestos. “¡Estuvo cerca! Bien hecho por la victoria, compañero”, retribuyó Colapinto en otra publicación.

Además de Russell, Lawson también manifestó sobre la maniobra viral: “Hizo un trabajo impresionante para evitar mi auto y el muro”. “Tuvo reflejos de gato. Podría verlo mil veces. No lo puedo superar”, remarcó Anthony Davidson, ex piloto y comentarista de F1.

Franco Colapinto llegó a Shanghái para el GP de China

El piloto de Alpine no tendrá descanso, ya que este domingo 15 de marzo se correrá el Gran Premio de China, a partir de las 04:00 (hora argentina). Será la segunda carrera de la temporada después del inicio en Australia, donde no logró sumar unidades tras quedar 14.

Franco Colapinto llegó a Shanghái para el Gran Premio de China de la Fórmula 1. Foto: Instagram @francolapinto

En este contexto, Colapinto ya compartió una imagen de su estadía en Shanghái, donde se muestra muy alegre probando comida oriental. También, firmó autógrafos y recibió muchos regalos por parte de los fanáticos en su llegada el aeropuerto de Shanghái.

Horarios del Gran Premio de China de la Fórmula 1

Viernes 13 de marzo

Primera práctica libre : 00:30 horas

Clasificación de la carrera sprint: 04:30 horas

Sábado 14 de marzo

Carrera sprint : 00:00 horas

Clasificación de la carrera principal: 04:00 horas

Domingo 15 de marzo

Carrera principal: 04:00 horas

