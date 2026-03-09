Franco Colapinto fue el piloto más rápido del Gran Premio de Australia de la F1 con 344 km/h: “Atrápalo si puedes”
El piloto argentino de Alpine, quien finalizó en la décima cuarta posición, se destacó por el más veloz de la primera competencia del año. Además, recibió múltiples elogios de algunos compañeros después de su increíble reacción para evitar un choque en el inicio de la carrera. Mirá la impresionante maniobra.
Si bien no comenzó la temporada 2026 con puntos, Franco Colapinto fue reconocido por la Fórmula 1, que lo destacó por ser el piloto más rápido del Gran Premio de Australia. El pilarense de 22 años marcó el registro más veloz de la carrera con 344 kilómetros por hora.
“¡Atrápalo si puedes! El primer Speed Master aramco de la historia es Franco Colapinto, que marcó la velocidad más rápida en el Gran Premio de Australia”, destacó la cuenta oficial de la máxima categoría del automovilismo en X, acompañado del video de su increíble registro.
La increíble maniobra de Franco Colapinto en el GP de Australia
El Gran Premio de Australia pudo ser caótico para Colapinto en el inicio de la competición. Sin embargo, el argentino demostró que sus reflejos están intactos. En la largada, el pilarense esquivó con “pura muñeca y talento” al monoplaza estático de Liam Lawson (Racing Bulls).
Rápidamente, las imágenes se viralizaron en las redes sociales destacando la reacción inmediata de Colapinto para evitar una colisión. Una vez finalizada la carrera, el ganador George Russell también se vio sorprendido y expresó: “¡Oh, mi Dios. Woah!”.
“La salvada del año. Mi reacción fue muy fría”, escribió Russell en su cuenta de Instagram, donde felicitó al pilarense y se río de sí mismo por sus gestos. “¡Estuvo cerca! Bien hecho por la victoria, compañero”, retribuyó Colapinto en otra publicación.
Además de Russell, Lawson también manifestó sobre la maniobra viral: “Hizo un trabajo impresionante para evitar mi auto y el muro”. “Tuvo reflejos de gato. Podría verlo mil veces. No lo puedo superar”, remarcó Anthony Davidson, ex piloto y comentarista de F1.
Franco Colapinto llegó a Shanghái para el GP de China
El piloto de Alpine no tendrá descanso, ya que este domingo 15 de marzo se correrá el Gran Premio de China, a partir de las 04:00 (hora argentina). Será la segunda carrera de la temporada después del inicio en Australia, donde no logró sumar unidades tras quedar 14.
En este contexto, Colapinto ya compartió una imagen de su estadía en Shanghái, donde se muestra muy alegre probando comida oriental. También, firmó autógrafos y recibió muchos regalos por parte de los fanáticos en su llegada el aeropuerto de Shanghái.
Horarios del Gran Premio de China de la Fórmula 1
Viernes 13 de marzo
- Primera práctica libre: 00:30 horas
- Clasificación de la carrera sprint: 04:30 horas
Sábado 14 de marzo
- Carrera sprint: 00:00 horas
- Clasificación de la carrera principal: 04:00 horas
Domingo 15 de marzo
- Carrera principal: 04:00 horas
Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 01:00
- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00:00
- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 04:00
- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 02:00
- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12:00
- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14:00
- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17:00
- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17:00
- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 08:00
- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11:00
- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10:00
- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 07:00
- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10:00
- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 08:00
- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 06:00
- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09:00
- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17:00
- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17:00
- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14:00
- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a las 01:00
- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13:00
- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10:00