El joven de 16 años que podría ir al arco contra el Atalanta Foto: IMAGO/Ulmer/Teamfoto via Reuters

La Champions League es un reservorio inagotable de historias épicas y desopilantes, pero lo que atraviesa el Bayern Múnich de cara a los octavos de final del torneo más importante de Europa corresponde a una mala fortuna pocas veces vista. Leonard Prescott tendrá que defender la valla bávara en el partido contra Atalanta, con tan solo 16 años de edad, luego de que cuatro arqueros sean descartados sucesivamente por culpa de las lesiones.

Manuel Neuer, Sven Ullrich, Jonas Urbig y Leon Klanac están con problemas físicos, por lo que no podrán calzarse los guantes para la vuelta contra el equipo italiano. El juvenil que irá al arco nació en Estados Unidos en el año 2009, y defiende los colores de la selección alemana en la categoría Sub-17. Mide casi dos metros y tiene una presencia imponente bajo los tres palos, pese a su corta edad.

Sin embargo, el conjunto teutón debe seguir enfrentando contratiempos. En Alemania existe una “ley de Protección del Empleo Juvenil”, que podría complicar la participación de Prescott en el partido ante el club del Calcio.

Según indica la ley, los menores de edad no pueden trabajar luego de las 20:00 ni antes de las 06:00 de la mañana, y el partido comenzaría a las 21:00 en el Allianz Arena.

El joven de 16 años que podría ir al arco contra el Atalanta Foto: IMAGO/Jan Huebner via Reuters Co

Si bien existe una excepción desde 2021 que contempla la situación de los atletas adolescentes, a quienes habilita para trabajar en eventos deportivos hasta las 23 horas, la situación del joven arquero no está del todo resuelta: en caso de que el partido se vaya al alargue, haya un control antidoping o, incluso, si los jugadores se demoran atendiendo a la prensa, el horario de trabajo excedería el límite permitido.

Por lo tanto, el Bayern Múnich deberá solicitar un permiso especial, que ya está siendo tramitado, para que Prescott pueda hacer su debut.

Además, al día siguiente del evento deportivo, el joven deberá tener sí o sí un descanso ininterrumpido de 14 horas. Esto implica que no podrá asistir al entrenamiento, en caso de que el club lo requiera.

Si bien la presencia de Urbig no está descartada, que es el arquero de experiencia más próximo a recuperarse, Prescott estará, por lo menos, en el banco de suplentes, lo que implica que se aplique la ley y el permiso especial de igual manera, incluso si no llega a disputar ni un minuto del partido.

Quién es Leonard Prescott

Prescott nació en Nueva York y se mudó de muy joven a Alemania. Mide casi dos metros y se destaca por su juego aéreo, sus reflejos y buena habilidad para los mano a mano.

El joven de 16 años que podría ir al arco contra el Atalanta Foto: IMAGO/Ulmer/Teamfoto via Reuters

Otro aspecto que llama la atención de su estilo es el manejo de la pelota con los pies. Prescott se siente cómodo participando desde la salida de fondo e incluso actuando como un defensor más cuando su equipo tiene la posición.

Su estilo recuerda al arquero alemán campeón del mundo en 2014 y muchos bávaros empiezan a compararlo con Manuel Neuer. El histórico guardameta del Bayern revolucionó la posición con su figura de arquero-líbero, capaz de salir a cortar ataques lejos del área y participar activamente en la construcción del juego, rasgos que también aparecen en el joven.

Su formación también ha sido seguida de cerca en el fútbol alemán. Antes de llegar a la academia del Bayern en 2023, el portero se desarrolló en las divisiones menores de 1. FC Union Berlín Su evolución física y técnica terminó convenciendo al club bávaro de apostar por él como uno de los proyectos a futuro en la portería.