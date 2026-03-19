Argentina espera un permiso clave de la FIFA para recibir a Guatemala en La Bombonera:

La Selección Argentina visita a Ecuador. Foto: REUTERS

La Selección Argentina atraviesa días de intensa reorganización tras la cancelación de la Finalissima ante España, y uno de los puntos más delicados de la nueva planificación es el amistoso programado para el 31 de marzo en La Bombonera, un partido que todavía no está 100% confirmado porque el país depende de un permiso especial de la FIFA para que Guatemala pueda viajar a Buenos Aires.

El reglamento que complica la presencia de Guatemala

Aunque desde la AFA ya se hicieron todas las gestiones y existe voluntad de ambas selecciones para disputar el encuentro, el problema radica en una norma de la FIFA: los partidos de una misma Fecha FIFA deben jugarse dentro del mismo continente.

Guatemala, que ya tiene pactado un compromiso frente a Argelia el 27 de marzo en Génova, Italia, se encontraría violando esta regla al viajar a Sudamérica para enfrentar a Argentina solo cuatro días después. Por eso, para que el amistoso se lleve a cabo, el equipo centroamericano necesita un permiso excepcional avalado por Gianni Infantino.

La Selección vuelve a La Bombonera. Foto: EFE

Cómo terminó Argentina solicitando este duelo

La Selección que dirige Lionel Scaloni se vio obligada a “pegar un volantazo” en la planificación de marzo. La Finalissima ante España —que debía disputarse en Lusail, Qatar— fue cancelada tras desacuerdos entre UEFA y Conmebol. A esto se sumó la suspensión del amistoso ante Qatar, lo que dejó el calendario completamente desarmado. La AFA reaccionó rápido y buscó rival de urgencia, inclinándose por Guatemala para jugar en Buenos Aires.

La Bombonera, elegida por necesidad y por cábala

Aunque la primera opción era el estadio Monumental, la fecha coincidió con recitales de AC/DC, lo que dejó la cancha de River fuera de uso. Esto llevó a que la AFA pidiera formalmente jugar en La Bombonera, que hoy aparece como la sede más firme para recibir al conjunto centroamericano.

Pero no se trata solo de disponibilidad: también hay un motivo emocional y “místico”. En marzo de 2022, Argentina goleó 3-0 a Venezuela en La Boca en su último partido en el país antes de levantar la Copa del Mundo en Qatar. Esa coincidencia impulsa a repetir sede, casi como un ritual previo al Mundial 2026.

Logística lista: solo falta la aprobación de la FIFA

El operativo argentino está completamente organizado: el plantel se concentrará en el Predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza, y la mayoría de los convocados llegará en un vuelo chárter desde Madrid el domingo previo al compromiso. El partido del 31 de marzo sería el único de la Fecha FIFA para la Albiceleste.

Del lado de Guatemala, la planificación deportiva está esperando el visto bueno del organismo internacional para poder volar a Buenos Aires inmediatamente después del encuentro en Italia.

Un partido que podría tener sabor a despedida

Además de la importancia deportiva previa al Mundial, el amistoso podría ser uno de los últimos encuentros de Lionel Messi en Argentina, lo que genera aún más expectativa entre los hinchas de cara a la posible despedida del capitán en territorio nacional.

¿Qué falta para que sea oficial?

Que la FIFA apruebe el permiso especial para que Guatemala pueda jugar fuera del continente en la misma ventana internacional.

Una vez confirmado, la AFA anunciará el estadio, el cronograma de trabajo y los convocados para la última presentación del campeón del mundo antes de iniciar el camino final a la Copa 2026.