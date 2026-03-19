Entrenamiento de la Selección Argentina. Foto: EFE

La Selección Argentina atraviesa semanas decisivas en la planificación previa al Mundial 2026 y, mientras la AFA ya confirmó que Guatemala será rival el 31 de marzo, todo indica que otro amistoso podría cerrarse en las próximas horas, con el objetivo de que el equipo de Lionel Scaloni no llegue con un largo período de inactividad competitivo. Estas definiciones llegan luego de una seguidilla de cancelaciones que alteraron por completo la agenda original del campeón del mundo.

Un marzo que cambió por completo: de Finalissima vs. España a buscar rivales contrarreloj

La Albiceleste sufrió un golpe inesperado cuando se confirmó la cancelación de la Finalissima ante España, un encuentro que debía disputarse en Lusail y que finalmente quedó sin efecto debido al conflicto político en Medio Oriente. Pese a que se evaluaron alternativas en Madrid e Italia, ninguna prosperó y el partido fue oficialmente descartado por ambas federaciones.

A eso se sumó la suspensión del amistoso previsto frente a Qatar, lo que dejó a la Selección sin competencia oficial durante meses, un escenario que preocupaba al cuerpo técnico por la cercanía del Mundial. Por eso, conseguir rivales para la fecha FIFA de marzo se volvió una urgencia.

Festejo de la Selección argentina. Foto: NA

Guatemala: el único duelo confirmado, ¿por ahora?

La AFA ya oficializó que la Selección enfrentará a Guatemala el 31 de marzo en territorio argentino, en un encuentro que será la despedida del público antes de viajar al Mundial en La Bombonera, ya que el Estadio Monumental estará ocupado por shows de AC/DC. Rosario Central y el Estadio Madre de Ciudades también surgieron como alternativas, pero con menos fuerza.

Argentina ya jugó dos veces contra Guatemala durante el ciclo Scaloni—victorias 3-0 y 4-1—y el rival centroamericano tampoco logró clasificarse al Mundial 2026, aunque mantiene un crecimiento sostenido en Concacaf.

¿Y el segundo amistoso? La Selección negocia otro partido para completar la ventana FIFA

Aunque aún no existe anuncio oficial, fuentes cercanas al armado del calendario confirman que Argentina busca cerrar otro amistoso para la misma ventana, con la intención de evitar llegar al Mundial con un único encuentro preparatorio. La necesidad es clara: tras haber disputado su último partido el 14 de noviembre de 2025 ante Angola, la Scaloneta llegaría con más de cuatro meses sin rodaje real si no suma otro rival.

Las gestiones siguen abiertas y algunos apuntan a que podría tratarse de Honduras, con la intención de que el equipo ajuste automatismos clave antes de viajar a Estados Unidos, México y Canadá.

El apretado camino hacia el Mundial 2026

El amistoso (o los amistosos) de marzo representan probablemente la última prueba formal de Argentina antes de su debut mundialista el 16 de junio frente a Argelia, en un Grupo J que también comparte con Austria y Jordania. Scaloni quiere llegar con ritmo y competencia, algo difícil de conseguir debido a las múltiples cancelaciones internacionales registradas en los últimos meses.

El plantel comenzará a entrenarse en Ezeiza durante la semana previa a los amistosos, en lo que será una mini concentración con énfasis en la puesta a punto física y la sincronización táctica.

Argentina vs Venezuela. Foto: REUTERS

¿Por qué marzo es determinante?

Es la última ventana FIFA antes del Mundial.

La Selección lleva meses sin competir y necesita ritmo inmediato.

Varias potencias ya tienen rivales confirmados, lo que reduce el margen de maniobra.

Los amistosos serán el cierre formal ante el público argentino, un condimento emocional importante para el plantel.

La Selección Argentina ya tiene asegurado un duelo ante Guatemala, pero trabaja en silencio para cerrar un segundo amistoso clave, en un marzo marcado por urgencias, reprogramaciones y la necesidad de llegar al Mundial con la mejor preparación posible.

A medida que la AFA ultime detalles y confirme el segundo rival, la expectativa crecerá entre los hinchas que esperan ver a la Scaloneta una vez más antes del sueño mundialista.