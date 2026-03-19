Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1: días, horarios y curiosidades del Gran Premio de Japón
El piloto argentino, quien sumó sus primeros puntos con Alpine en China, volverá a subirse a su monoplaza A525 en el circuito internacional de Suzuka, donde se correrá la tercera fecha de la máxima categoría del automovilismo. Agendá las fechas claves para acompañarlo.
En el Gran Premio de China, Franco Colapinto cortó su mala racha y volvió a sumar puntos en la Fórmula 1. En Shanghái, el piloto argentino tuvo una destacada actuación a bordo de su Alpine A525 para llegar en la décima posición y cosechar su primera unidad para la escudería francesa.
Colapinto no sumaba puntos desde el GP de Estados Unidos de 2024, cuando también finalizó décimo, aunque aquella vez como piloto de Williams Racing, en su temporada debut en la máxima categoría. En este contexto, muchos argentinos ya se preguntan: “¿Cuándo vuelve a correr Colapinto?”.
Franco Colapinto volverá a correr en la Fórmula 1 el próximo domingo 29 de marzo de 2026, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Japón, en el circuito internacional de Suzuka, una pista que el pilarense no conoce, ya que no forma parte del calendario de la Fórmula 3 ni Fórmula 2.
¿Cómo es el circuito internacional de Suzuka, donde correrá Colapinto?
El circuito internacional de Suzuka fue inaugurado en 1962 como pista de pruebas para la empresa Honda y diseñado por el ingeniero neerlandés John Hugenholtz. Con el paso de los años se ganó la reputación de ser uno de los circuitos más desafiantes para los pilotos debido a su combinación de curvas rápidas y secciones técnicas.
Una de las características más distintivas de Suzuka es su “diseño en forma de ocho”: se cruza a sí mismo mediante un puente, lo que permite que una sección de la pista pase por encima de otra. El trazado completo mide aproximadamente 5,807 kilómetros y cuenta con 18 curvas. Allí, se disputan 53 vueltas con una distancia total de poco más de 307 kilómetros.
A lo largo de su historia, Suzuka fue escenario de algunos de los momentos más memorables de la F1. Allí, se produjeron duelos históricos como las polémicas entre Ayrton Senna y Alain Prost a finales de los años 80 y principios de los 90, y también victorias decisivas de grandes campeones. El último ganador fue Max Verstappen (Red Bull).
El cronograma del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1
Viernes 27 de marzo
- Prácticas libres 1: 23:30 a 00:30 horas
- Prácticas libres 2: 03:00 a 04:00 horas
Sábado 28 de marzo
- Prácticas libres 3: 23:30 a 00:30 horas
- Clasificación: 03:00 a 04:00 horas
Domingo 29 de marzo
- Carrera: 02:00 horas
Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 01:00
- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00:00
- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 04:00
- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 02:00
- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12:00
- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14:00
- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17:00
- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17:00
- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 08:00
- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11:00
- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10:00
- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 07:00
- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10:00
- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 08:00
- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 06:00
- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09:00
- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17:00
- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17:00
- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14:00
- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a las 01:00
- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13:00
- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10:00