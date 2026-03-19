Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1:

Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1. Foto: REUTERS

En el Gran Premio de China, Franco Colapinto cortó su mala racha y volvió a sumar puntos en la Fórmula 1. En Shanghái, el piloto argentino tuvo una destacada actuación a bordo de su Alpine A525 para llegar en la décima posición y cosechar su primera unidad para la escudería francesa.

Colapinto no sumaba puntos desde el GP de Estados Unidos de 2024, cuando también finalizó décimo, aunque aquella vez como piloto de Williams Racing, en su temporada debut en la máxima categoría. En este contexto, muchos argentinos ya se preguntan: “¿Cuándo vuelve a correr Colapinto?”.

Franco Colapinto finalizó décimo en el Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1. Foto: REUTERS

Franco Colapinto volverá a correr en la Fórmula 1 el próximo domingo 29 de marzo de 2026, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Japón, en el circuito internacional de Suzuka, una pista que el pilarense no conoce, ya que no forma parte del calendario de la Fórmula 3 ni Fórmula 2.

¿Cómo es el circuito internacional de Suzuka, donde correrá Colapinto?

El circuito internacional de Suzuka fue inaugurado en 1962 como pista de pruebas para la empresa Honda y diseñado por el ingeniero neerlandés John Hugenholtz. Con el paso de los años se ganó la reputación de ser uno de los circuitos más desafiantes para los pilotos debido a su combinación de curvas rápidas y secciones técnicas.

Una de las características más distintivas de Suzuka es su “diseño en forma de ocho”: se cruza a sí mismo mediante un puente, lo que permite que una sección de la pista pase por encima de otra. El trazado completo mide aproximadamente 5,807 kilómetros y cuenta con 18 curvas. Allí, se disputan 53 vueltas con una distancia total de poco más de 307 kilómetros.

Max Verstappen fue el último ganador de la carrera del Gran Premio de Japón 2025, de la Fórmula 1, en Suzuka. Foto: Reuters (Androniki Christodoulou)

A lo largo de su historia, Suzuka fue escenario de algunos de los momentos más memorables de la F1. Allí, se produjeron duelos históricos como las polémicas entre Ayrton Senna y Alain Prost a finales de los años 80 y principios de los 90, y también victorias decisivas de grandes campeones. El último ganador fue Max Verstappen (Red Bull).

El cronograma del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1

Viernes 27 de marzo

Prácticas libres 1 : 23:30 a 00:30 horas

Prácticas libres 2: 03:00 a 04:00 horas

Sábado 28 de marzo

Prácticas libres 3 : 23:30 a 00:30 horas

Clasificación: 03:00 a 04:00 horas

Domingo 29 de marzo

Carrera: 02:00 horas

Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026

La largada del Gran Premio de Australia 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Hollie Adams)