La noticia impactó de lleno al mundo del periodismo deportivo y del tenis. Foto: CLAY

Guillermo Salatino murió a los 80 años y la noticia impactó de lleno al mundo del periodismo deportivo y el tenis, deporte en el que se especializó durante más de 40 años de carrera. Luego de darse a conocer su fallecimiento, se supo de qué murió y qué problema de salud venía atravesando.

El mundo del periodismo deportivo está de luto. murió Guillermo Salatino, el reconocido comunicador especializado en tenis. La noticia se dio a conocer durante la tarde de este sábado 17 de enero y tanto colegas como seguidores de sus trabajos lo despiden con pesar a través de las redes sociales.

El periodista deportivo tenía 80 años. Foto: Cuenta de Twitter @GuilleSalatino

De qué murió Guillermo Salatino, el reconocido periodista deportivo especializado en tenis

Según se supo, Guillermo Salatino sufrió un paro cardíaco previo a someterse a una cirugía de cadera que estaba programada para los próximos días. “Tengo seis stents, me detectaron EPOC, hay también dificultades para caminar. Por eso dejé de ir a los torneos. Me gustaría ir de nuevo, pero de otra manera, no a trabajar 12 horas como hice siempre en los grandes torneos”, había dicho el periodista sobre su salud en una entrevista brindada tiempo atrás.

A pesar de haberse retirado de la actividad tras la culminación de Wimbledon en 2022 por recomendación médica, seguía de cerca toda la agenda. De hecho, su última presencia en un torneo importante de tenis fue en la pasada Copa Davis 2025

El periodista deportivo sufrió un paro cardíaco. Foto: Cuenta de Twitter @SoloXDeporte

La trayectoria de Guillermo Salatino

Nacido el 21 de septiembre de 1945, Salatino desarrolló una carrera que se extendió por más de cuatro décadas y lo convirtió en una de las figuras más emblemáticas del periodismo tenístico argentino e internacional. Comenzó su formación en Círculo de Periodistas Deportivos “José R. López Pájaro” y trabajó en medios gráficos, radiales, televisivos y digitales consolidándose como una autoridad en la cobertura del tenis.

Fue columnista de publicaciones emblemáticas como La Prensa, Ámbito Financiero y El Gráfico y una voz habitual en radio, con un extenso paso por Radio La Red y también por Radio Continental, donde cubrió cientos de torneos. Su estilo analítico, su conocimiento profundo del deporte y su relato pausado lo transformaron en un referente del rubro.

El periodista deportjivo fue uno de los referentes en el rubro del tenis. Foto: Cuenta de Twitter @GuilleSalatino

Salatino estuvo presente en numerosas competencias alrededor del mundo, acompañando a tenistas argentinos en los principales torneos. Su última gran labor fue la cobertura de las finales de la Copa Davis 2025 en Bologna, y aunque en 2022 había dejado de asistir en persona a los grandes eventos por razones de salud, siempre mantuvo su vínculo con la disciplina.

A lo largo de su carrera, Salatino recibió múltiples reconocimientos: fue el primer periodista latinoamericano en ganar el premio Ron Bookman Media Excellence Award en los ATP World Tour Awards; obtuvo distinciones del Comité Olímpico Argentino y del Comité Olímpico Internacional, así como estatuillas en los Premios Martín Fierro por su labor periodística.

La partida de Salatino generó repercusiones en toda la comunidad tenística y periodística: la Asociación Argentina de Tenis (AAT) lo despidió con un mensaje emotivo en redes sociales. "Te vamos a extrañar, Salata. Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo“, escribieron con dolor.

El periodista especializado Danny Miche lo recordó como “un padre, un ejemplo para todos nosotros” y subrayó la influencia que tuvo en su carrera y en la de muchos colegas a partir de su estilo y compromiso. Salatino dejó una marca afectiva duradera en el deporte argentino: su voz, sus relatos desde las canchas de todo el mundo y su pasión por el tenis quedarán grabados en la memoria de aficionados, colegas y generaciones de cronistas que lo vieron como un referente.