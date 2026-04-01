Lionel Messi, Selección Argentina vs Zambia. Foto: REUTERS

La Selección Argentina cerró su preparación para el Mundial en el país con una goleada ante Zambia en la Bombonera. El equipo logró corregir la pobre imagen dejada en la victoria 2-1 contra Mauritania y disputará con más espalda los últimos partidos preparatorios en Estados Unidos. Luego del encuentro, Lionel Messi eligió expresarse en redes sociales con un mensaje corto y directo.

El capitán del equipo que conduce Lionel Scaloni fue protagonista dentro de la cancha y convirtió uno de los goles de la noche. El triunfo sirvió para mejorar la sensación dejada en el amistoso anterior contra Mauritania y reforzar la confianza de cara a la Copa del Mundo.

Messi publicó una serie de fotos del partido y escribió una frase que rápidamente se viralizó: “Argentina siempre”, acompañada por un emoji de la bandera nacional. No hubo más palabras, pero el mensaje alcanzó para generar impacto.

Un partido cargado de emoción en la Bombonera

El duelo ante Zambia tuvo un condimento especial. Para muchos hinchas, podría tratarse del último partido de Messi con la camiseta argentina en suelo nacional, una posibilidad que sumó emoción al clima que se vivió en La Bombonera.

Pese a esa expectativa, el rosarino optó por el bajo perfil. No brindó declaraciones a la prensa ni después del amistoso ni en el partido previo, manteniendo su postura de enfocarse exclusivamente en lo deportivo.

Lionel Messi, Selección Argentina vs Zambia. Foto: REUTERS

El silencio de Messi

El posteo fue interpretado como una señal de compromiso y pertenencia, sin alusiones a su futuro inmediato. En pocas palabras, Messi eligió representar su sentimiento por la Selección antes que alimentar especulaciones.

En los comentarios, miles de fanáticos le dejaron mensajes de apoyo y agradecimiento. Abundaron los elogios, los corazones celestes y blancos y las muestras de cariño hacia el campeón del mundo.

El equipo de Scaloni, en tanto, se despidió del público argentino con una actuación sólida y viajará al Mundial con mejores sensaciones, mientras la atención sigue puesta en lo que pueda ser el último gran capítulo de Messi con la albiceleste.

El golazo de Lionel Messi ante Zambia

El astro argentino aprovechó para derrochar su magia una vez más en el amistoso contra el equipo africano. En la última acción de la etapa inicial, Messi hizo una pared con Alexis Mac Allister y definió de zurda y cruzado para estirar la ventaja para el equipo de Lionel Scaloni.

Crédito: Telefe

Los 5 países que más veces fueron al Mundial

Brasil : 23 participaciones

Alemania : 21 participaciones

Argentina : 19 participaciones

Italia : 18 participaciones

México: 18 participaciones

La gran sorpresa del ranking es la selección azteca, que participó en todos los mundiales excepto Italia 1934, Francia 1938, Alemania 1974, España 1982 e Italia 1990.

Si bien las eliminatorias de CONCACAF resultan menos competitivas que las de otras asociaciones, llama la atención que haya superado a pesos pesados de la historia futbolera como Francia, Inglaterra, Holanda, Uruguay y España, todos campeones del mundo.