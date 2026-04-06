La selección de Irak clasificó en el repechaje al Mundial 2026. Foto: EFE

Pasaron 40 años. Estaban en plena guerra, eran gobernados por Saddam Hussein y el contexto geopolítico tenía a la Guerra Fría como principal exponente de las tensiones en el mundo.

La selección de fútbol de Irak consiguió lo inesperado y vuelve a un Mundial de la FIFA 40 años después. El mundo cambió desde entonces, pero los iraquíes volverán a pisar suelo americano como en México ‘86, con la ilusión de conseguir sus primeros puntos en una cita mundialista.

Selección de Irak. Foto: EFE

40 años después, el sueño iraquí vuelve a resurgir: ¿cómo era el mundo por aquel entonces?

Este humilde servidor que les escribe recién estaba por nacer, pero más allá de lo anecdótico, muchos cambios tuvieron lugar en Irak y en el mundo en estas cuatro décadas.

Como se dijo, Saddam Hussein era el presidente de Irak desde el año 1979 (lo fue hasta su captura en el 2003) y en el país regía un culto a su personalidad y una represión que se fue acrecentando con el paso de los años.

Saddam Hussein gobernaba con mano dura a Irak en 1986. Foto: Al Jazeera.

Irak estaba en medio de la guerra con Irán (1980-1988) y, debido a este conflicto, no pudo jugar ningún partido de las eliminatorias de Asia como local en su propio territorio, teniendo que hacerlo en Arabia Saudita o Kuwait.

Al interior del ámbito futbolístico, el hijo mayor de Saddam Hussein, Uday Hussein, era el presidente de la federación de fútbol y se lo conocía por someter a los jugadores a castigos físicos, torturas y encarcelamientos en mazmorras si es que no rendían según sus expectativas.

En el plano futbolístico, Irak jugó tres partidos y los perdió todos: 0-1 vs. Paraguay; 1-2 vs. Bélgica y 0-1 vs. México.

Mientras tanto, el mundo estaba siendo atravesado por una ola de tensiones políticas con la Guerra Fría en el final de su desarrollo, pero que todavía mantenía dividido al mundo en dos, con el bloque comunista bien formado.

El famoso telón de acero era lo que regía por aquellos años, con dos protagonistas importantes: Ronald Reagan en EE.UU. y Mijaíl Gorbachov en la URSS y el inicio de la Perestroika (un proceso de reforma profunda de la economía y de la política soviética).

Mijaíl Gorbachov y Ronald Reagan. Foto: Amazon.com

También el mundo veía incrédulo cómo explotaba el transbordador espacial Challenger en enero y cómo tenía lugar el accidente nuclear de Chernóbil en abril, un par de semanas previas al Mundial.

Las computadoras personales como la Commodore 64 eran muy populares, al tiempo que los videoclubs con cintas VHS y películas como Top Gun dominaban el cine.

Respecto de la música, Madonna, Whitney Houston y Queen arrasaban en las radios y lanzaban éxitos que eran mundialmente conocidos.

Respecto de la música, Madonna, Whitney Houston y Queen arrasaban en las radios y lanzaban éxitos que eran mundialmente conocidos.

Y en todo este contexto, el de 1986 fue el Mundial que transportó a Diego Armando Maradona al máximo escalafón del fútbol, con el mejor gol de los Mundiales que le marcó a los ingleses en cuartos de final, el “Gol del Siglo” y con un desempeño que quedó en la historia como el mejor de todos.

Maradona y el "Gol del Siglo" a los ingleses.

Irak vuelve al Mundial 40 años después tras haber vencido a Bolivia en el repechaje y se enfrentará a Francia, Senegal y Noruega. Poco importan quizá los resultados; lo que más importa es que pudo regresar y volverse a poner el traje de protagonista en una cita mundialista.