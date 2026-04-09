Alpine mostró el auto que manejará Franco Colapinto durante su exhibición en Buenos Aires
La escudería publicó en sus redes sociales un video en el que muestra el monoplaza con un simpático mensaje: “Tenemos una entrega especial para buenos Aires”, señala la descripción.
El automovilismo volverá a rugir en las calles porteñas con un evento que promete ser inolvidable para los fanáticos: el próximo 26 de abril, Franco Colapinto será el gran protagonista de una exhibición en un circuito callejero especialmente montado en la zona de Palermo.
Como anticipo, la escudería Alpine F1 Team reveló el monoplaza que utilizará el piloto argentino: un Lotus E20, modelo emblemático de la Fórmula 1 previa a la era híbrida. Este evento no solamente marca el regreso de las carreras a la ciudad, sino que además permitirá que los fans puedan disfrutar de una experiencia única con el sonido potente de los motores V8 resonando en pleno entorno urbano.
Un Fórmula 1 histórico que vuelve a rugir: como es el Lotus E20
El Lotus E20 es un monoplaza que ocupa un lugar especial en la historia reciente de la Fórmula 1. Diseñado por el ingeniero James Allison, fue protagonista de la temporada 2012.
Con este auto, el piloto finlandés Kimi Räikkönen logró una recordada victoria en el Gran Premio de Abu Dhabi, mientras que su compañero Romain Grosjean también aportó resultados importantes para el equipo.
Se trata de un vehículo previo a la introducción de los sistemas híbridos, lo que lo convierte en una pieza muy valorada por los fanáticos, especialmente por su potencia y su característico sonido.
En términos técnicos, el Lotus E20 cuenta con un motor V8 de 2.4 litros capaz de alcanzar las 18.000 revoluciones por minuto. Su rendimiento impresiona incluso hoy: acelera de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos y puede superar los 300 km/h de velocidad máxima. Además, está equipado con una caja semiautomática de siete marchas que optimiza su desempeño en pista.
El circuito callejero estará ubicado en Palermo y permitirá a miles de espectadores ver de cerca a un F1 en acción, algo poco habitual fuera de los grandes premios oficiales. Además, el evento tendrá un valor simbólico especial: Franco Colapinto se convertirá en el primer argentino en manejar un Fórmula 1 en una exhibición de este tipo en la ciudad.