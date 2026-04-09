Franco Colapinto, piloto de la escudería Alpine de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

El automovilismo volverá a rugir en las calles porteñas con un evento que promete ser inolvidable para los fanáticos: el próximo 26 de abril, Franco Colapinto será el gran protagonista de una exhibición en un circuito callejero especialmente montado en la zona de Palermo.

Como anticipo, la escudería Alpine F1 Team reveló el monoplaza que utilizará el piloto argentino: un Lotus E20, modelo emblemático de la Fórmula 1 previa a la era híbrida. Este evento no solamente marca el regreso de las carreras a la ciudad, sino que además permitirá que los fans puedan disfrutar de una experiencia única con el sonido potente de los motores V8 resonando en pleno entorno urbano.

El monoplaza Lotus E20 de 2012 que conducirá Franco Colapinto en el roadshow en Buenos Aires, Argentina. Foto: Reddit

Un Fórmula 1 histórico que vuelve a rugir: como es el Lotus E20

El Lotus E20 es un monoplaza que ocupa un lugar especial en la historia reciente de la Fórmula 1. Diseñado por el ingeniero James Allison, fue protagonista de la temporada 2012.

Ampliación del recorrido de la exhibición de Franco Colapinto en Argentina. Foto: Prensa GCBA

Con este auto, el piloto finlandés Kimi Räikkönen logró una recordada victoria en el Gran Premio de Abu Dhabi, mientras que su compañero Romain Grosjean también aportó resultados importantes para el equipo.

Se trata de un vehículo previo a la introducción de los sistemas híbridos, lo que lo convierte en una pieza muy valorada por los fanáticos, especialmente por su potencia y su característico sonido.

El auto que manejará Colapinto en Buenos Aires. Fuente: Alpine F1 Team

En términos técnicos, el Lotus E20 cuenta con un motor V8 de 2.4 litros capaz de alcanzar las 18.000 revoluciones por minuto. Su rendimiento impresiona incluso hoy: acelera de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos y puede superar los 300 km/h de velocidad máxima. Además, está equipado con una caja semiautomática de siete marchas que optimiza su desempeño en pista.

Franco Colapinto dará una exhibición en Buenos Aires. Foto: Prensa CZ

El circuito callejero estará ubicado en Palermo y permitirá a miles de espectadores ver de cerca a un F1 en acción, algo poco habitual fuera de los grandes premios oficiales. Además, el evento tendrá un valor simbólico especial: Franco Colapinto se convertirá en el primer argentino en manejar un Fórmula 1 en una exhibición de este tipo en la ciudad.