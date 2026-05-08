Nicolás Otamendi, Selección Argentina vs Zambia. Foto: REUTERS

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, recibió una buena noticia este viernes, ya que se confirmó que Nicolás Otamendi podrá jugar en el debut del Mundial 2026. La medida llega luego del pedido formal de la AFA a la FIFA, que había sancionado al defensor tras ser expulsado ante Ecuador la última fecha de las Eliminatorias.

Gracias a esta decisión, el director técnico podrá contar lo que considera una pieza clave para la primera fecha del Grupo J ante Argelia, el 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) en Kansas City.

La presencia de Otamendi también representa alivio para Scaloni, quien tendrá otra alternativa en la zaga central, mientras espera por la recuperación del Cristian Cuti Romero.

Nicolás Otamendi fue expulsado en Argentina. Foto: REUTERS

De esta manera, con 130 partidos y ocho goles con la Selección, el defensor central se perfila para arrancar como titular en su cuarto Mundial, que también será el último en su carrera.

Esta decisión suma los casos de Moisés Caicedo de Ecuador y Tarek Salman de Qatar, que también tenían sanciones pendientes y estarán presentes en el debut mundialistas.

La Asociación del Fútbol Argentino había llevado adelante gestiones ante el Bureau de la FIFA para que el defensor del Benfica pueda ser elegible en el primer partido de la Copa del Mundo.

Moisés Caicedo, figura de la Selección de Ecuador. Foto: Instagram @moises_caicedo55

Además, aclararon que contaron con el apoyo del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez y el futbolista de Ecuador Moisés Caicedo.

La amnistía aplicada por el ente madre del fútbol tiene como objetivo que todas las selecciones que forman parte del Mundial 2026 puedan tener su plantel al completo y, de esta manera, demostrar su máximo nivel durante el torneo.

Por qué estaba sancionado Nicolás Otamendi

Tanto Otamendi como Caicedo fueron expulsados durante el choque entre Argentina y Ecuador el pasado 9 de septiembre, disputado en el estadio Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil y que culminó en triunfo por 1-0 del conjunto local.

El defensor de la “Albiceleste” recibió una roja directa, mientras que el mediocampista del Chelsea dos tarjetas amarillas.

Cuándo juega la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina, vigente campeona del mundo y bicampeona de América, competirán en el Grupo J del Mundial 2026. Se enfrentará a Argelia en el estreno, mientras que en la segunda fecha se cruzará con Austria, el lunes 22 de junio a las 14, y cerrará ante Jordania el sábado 27 a las 23.