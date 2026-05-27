Independiente del Valle Vs Rosario Central Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Independiente del Valle vs. Rosario Central, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Miércoles, 27/05/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Banco Guayaquil, ubicado en Quito.

¿Por dónde ver en vivo Independiente del Valle vs. Rosario Central, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Independiente del Valle y Rosario Central se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Independiente del Valle vs. Rosario Central, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Claus, Raphael, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Independiente del Valle recibe a Rosario Central por Copa Libertadores 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Banco Guayaquil y el pitazo inicial se escuchará a las 19:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!