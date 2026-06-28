Las mejores fotos del triunfo de Argentina ante Jordania: del esperado gol de Lautaro Martínez al tiro libre de Lionel Messi

Mundial 2026
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Fotografía: REUTERS
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Fotografía: REUTERS
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Fotografía: REUTERS
La Selección Argentina le ganó a Jordania por la última fecha del Grupo J y ya piensa en los 16avos de final del Mundial 2026 ante Cabo Verde.
Giovani Lo Celso brilló con un golazo y un gran partido en su debut como titular en una Copa del Mundo, mientras que Lautaro Martínez se “sacó la mufa” y por fin pudo marcar un gol en el máximo torneo de selecciones. Lastimosamente, el único sobresalto que tuvo la “Albiceleste” terminó en gol. A los 55′, Mousa Tamari puso el 1-2 para los jordanos.
Lionel Messi empezó desde el banco de suplentes e ingresó a los 59′. Con un par de toques de pelota, desplegó su magia y dio a entender que está listo para lo que viene al marcar un golazo de tiro libre.
De esta manera, los de Lionel Scaloni ya piensan en la próxima fase del Mundial ante Cabo Verde, la sensación de la competencia que hizo historia al clasificar en un grupo con España y Uruguay.