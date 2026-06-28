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Jordania vs. Argentina EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Jordania y Argentina por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Argentina vs Jordania por el Grupo J.
Argentina vs Jordania por el Grupo J. Foto: REUTERS
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Jordania choca ante Argentina, en duelo válido por Mundial 2026. La cancha del estadio Dallas ya está lista para que el balón comience a moverse a las 23:00, y tú no te lo puedes perder.

Jordania vs Argentina por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.

¿Quién transmite el partido de Jordania y Argentina?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DGO, Disney+, Telefe, TV Pública AR, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Jordania vs. Argentina por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Jordania recibe a Argentina en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 23:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección JordaniaSelección ArgentinaMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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