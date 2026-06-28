Jordania vs. Argentina EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Jordania vs Argentina por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.
¿Quién transmite el partido de Jordania y Argentina?
Argentina: DGO, Disney+, Telefe, TV Pública AR, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Jordania vs. Argentina por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Jordania recibe a Argentina en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 23:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
El día que Maradona se bautizó en el río Jordán:la historia secreta que hoy vuelve a unir a Diego, Jordania y el Mundial
La visita de Maradona a Jordania en 2015 dejó una imagen inolvidable. El episodio, cargado de fe, poder y fútbol, revive ahora con un dato histórico que vuelve a conectar a Argentina con el debutante del Mundial 2026.
Con rival confirmado y Messi en el banco, Argentina se mide ante Jordania en el cierre del grupo J
El equipo argentino cierra la fase de grupos desde las 23 en el Dallas Stadium. Los probables once de Scaloni, detalles del rival de 16avos de final y cómo quedó la llave completa.
Los mejores memes de Argentina vs Jordania por el Mundial 2026:de Lionel Messi al banco a la expectativa por los 16avos
Como suele ocurrir cada vez que la “Albiceleste” sale a la cancha, los hinchas argentinos llenaron las redes sociales desde temprano con posteos que combinan ansiedad, ilusión y humor bien criollo.
Cómo es la comunidad de Cabo Verde Argentina:el país que hizo historia en el Mundial 2026 y enfrentará a Messi
La inmigrantes caboverdianos llegaron a la Argentina a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hay importantes comunidades en Dock Sud, La Plata y Berisso, que celebran la llegada del país por primera vez a una Copa del Mundo.
Quién es Jordania:el desconocido rival de Argentina que hace historia en el Mundial 2026
El seleccionado de fútbol de Jordania logró ingresar a la lista de los 10 países árabes que participaron de un Mundial. Dónde queda y cómo es su historia.
Cuándo, dónde y a qué hora juega Argentina contra Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026
Los de Lionel Scaloni ya conocen a su rival en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Se trata de la Selección sensación que salió segunda del Grupo H.
Jordania vs Argentina en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Jordania y Argentina por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.