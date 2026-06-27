Cómo quedaron los 16avos de final del Mundial 2026: el cuadro actualizado con todos los resultados

Lionel Messi, Selección Argentina. Foto: REUTERS

La fase de grupos del Mundial 2026 está cerca de cerrarse y los hinchas ya palpitan los 16avos de final de esta Copa del Mundo, una instancia inédita debido a la amplia cantidad de equipos que juegan esta edición.

En esa línea, la Selección Argentina ya conoce a su rival en la próxima instancia: será Cabo Verde, el combinado sensación del torneo y que se ubicó en el segundo puesto del Grupo H, que tuvo como 1° a España, mientras que Uruguay (3°) y Arabia Saudita (4°) quedaron afuera.

16avos de final Mundial 2026: el cuadro con todos los cruces

Cuándo y dónde juega Argentina por los 16vos de final del Mundial

Argentina y Cabo Verde jugarán los 16avos de final el viernes 3 de julio, desde las 19 horas de Argentina en el Hard Rock Stadium de Miami. La ciudad estadounidense, con una enorme presencia de comunidades latinoamericanas, promete un marco vibrante y favorable para el seleccionado argentino.

Argentina vs Cabo Verde: todo lo que hay que saber

Día : viernes 3 de julio

Hora 19:00hs (hora argentina)

Estadio : Hard Rock Stadium de Miami

Dónde verlo: TV Pública (canales 8 y 999 de Telecentro), TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Contra quién juega la Selección Argentina si avanza a 8vos de final

En caso de avanzar, los de Lionel Scaloni jugarán los 8vos de final contra el ganador del duelo entre Australia y el 2° del Grupo G (Egipto, Irán o Bélgica).

Con el rival ya definido, el camino hacia los octavos de final ya comenzó a dibujarse. Y en Miami, Argentina tendrá una nueva oportunidad para confirmar que sigue siendo protagonista en la máxima cita del fútbol mundial.

Así quedaron los grupos del Mundial 2026