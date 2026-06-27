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Cómo quedaron los 16avos de final del Mundial 2026: el cuadro actualizado con todos los resultados

Gran parte de los grupos de la Copa del Mundo ya quedaron definidos y los futboleros se preguntan cuándo, dónde y a qué hora se juegan los dieciseisavos de final. Conocé todos los cruces.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Lionel Messi, Selección Argentina.
Lionel Messi, Selección Argentina. Foto: REUTERS
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La fase de grupos del Mundial 2026 está cerca de cerrarse y los hinchas ya palpitan los 16avos de final de esta Copa del Mundo, una instancia inédita debido a la amplia cantidad de equipos que juegan esta edición.

En esa línea, la Selección Argentina ya conoce a su rival en la próxima instancia: será Cabo Verde, el combinado sensación del torneo y que se ubicó en el segundo puesto del Grupo H, que tuvo como 1° a España, mientras que Uruguay (3°) y Arabia Saudita (4°) quedaron afuera.

16avos de final Mundial 2026: el cuadro con todos los cruces

Cuándo y dónde juega Argentina por los 16vos de final del Mundial

Argentina y Cabo Verde jugarán los 16avos de final el viernes 3 de julio, desde las 19 horas de Argentina en el Hard Rock Stadium de Miami. La ciudad estadounidense, con una enorme presencia de comunidades latinoamericanas, promete un marco vibrante y favorable para el seleccionado argentino.

Argentina vs Cabo Verde: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 3 de julio
  • Hora 19:00hs (hora argentina)
  • Estadio: Hard Rock Stadium de Miami
  • Dónde verlo: TV Pública (canales 8 y 999 de Telecentro), TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Contra quién juega la Selección Argentina si avanza a 8vos de final

En caso de avanzar, los de Lionel Scaloni jugarán los 8vos de final contra el ganador del duelo entre Australia y el 2° del Grupo G (Egipto, Irán o Bélgica).

Con el rival ya definido, el camino hacia los octavos de final ya comenzó a dibujarse. Y en Miami, Argentina tendrá una nueva oportunidad para confirmar que sigue siendo protagonista en la máxima cita del fútbol mundial.

Así quedaron los grupos del Mundial 2026

Mundial 2026
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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