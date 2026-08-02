VIDEO inédito muestra cómo llegó la bandera de Malvinas a los jugadores de la Selección Argentina tras la victoria ante Inglaterra

El festejo de la Selección Argentina que enfureció a las autoridades de las Islas Malvinas. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)

Un video difundido en las últimas horas por una hincha argentina muestra el momento en que la bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” fue lanzada desde la tribuna al campo de juego y llegó a manos de jugadores de la selección argentina tras la victoria por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial de 2026.

Las imágenes, compartidas en redes sociales muestran el instante en que la bandera cae sobre el césped durante los festejos posteriores al encuentro disputado el pasado 15 de julio.

Las Malvinas son argentinas, la bandera que apareció en el partido ante Inglaterra Foto: REUTERS

Según se observa en el video, Giovani Lo Celso recogió la bandera y, tras leer el mensaje, la mostró hacia la tribuna junto con los defensores Lisandro Martínez y Cristian Romero, antes de dejarla desplegada sobre el campo de juego.

Así llegó la bandera de Malvinas a los jugadores de la Selección

El video inédito que revela cómo la bandera de Malvinas llegó a los jugadores argentinos

La secuencia aporta contexto sobre el origen de la bandera, cuya aparición durante la celebración generó numerosas especulaciones en redes sociales y dio lugar a una amplia difusión de las imágenes.

El episodio derivó además en repercusiones políticas y deportivas. El canciller argentino, Pablo Quirno, afirmó días atrás que la bandera exhibida por los futbolistas “dice una verdad” respecto al reclamo argentino de soberanía sobre las islas Malvinas.

“No tenemos nada de qué pedir disculpas. La bandera dice una verdad. No hay crisis diplomática con el Reino Unido. Tenemos una diferencia fundamental con respecto a la soberanía de las islas Malvinas”, declaró Quirno, quien sostuvo además que la acción de los jugadores fue “completamente espontánea” porque la bandera fue arrojada desde la tribuna y luego desplegada por los futbolistas.