Argentina ya espera rival en el Mundial 2026: España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita definen una llave caliente

Se define el Grupo H, de allí saldrá el rival de Argentina Foto: Reuters

La Selección Argentina ya tiene marcado en rojo su próximo gran desafío en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará los 16avos de final el viernes 3 de julio, desde las 19 horas de Argentina, en el Hard Rock Stadium de Miami. Lo único que falta resolver es el nombre del rival: saldrá del Grupo H, donde todavía están en carrera España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

El escenario es tan atractivo como impredecible. A priori, España aparecía como candidata natural a quedarse con la zona, mientras que Uruguay se perfilaba como el otro nombre fuerte. Sin embargo, los resultados previos dejaron una tabla abierta y con combinaciones que pueden cambiar por completo el panorama argentino. Según la tabla actualizada del Grupo H, España lidera con 4 puntos, seguida por Uruguay y Cabo Verde con 2, mientras que Arabia Saudita suma 1 unidad.

Cuándo se define el rival de Argentina en los 16avos del Mundial 2026

La definición será este viernes 26 de junio, con dos partidos que se jugarán al mismo tiempo para evitar especulaciones: España vs. Uruguay y Cabo Verde vs. Arabia Saudita, ambos desde las 21 horas de Argentina. El segundo del Grupo H será quien se cruce con la Albiceleste en Miami.

Uruguay vs Cabo Verde por el Grupo H. Foto: REUTERS

El duelo entre españoles y uruguayos concentra gran parte de la atención. España depende de sí misma para asegurar el primer lugar, pero una derrota podría empujarla al segundo puesto y convertirla en rival directo de Argentina. Del otro lado, Uruguay necesita sumar para no complicar su continuidad en la Copa del Mundo y, dependiendo del resultado del otro encuentro, incluso podría modificar el orden final de la zona.

La calculadora del Grupo H: qué necesita cada posible rival

España llega como líder y con ventaja en la diferencia de gol, por lo que tiene el camino más claro para terminar arriba. Si pierde ante Uruguay, podría quedar segunda y transformarse en un cruce de altísimo impacto para Argentina en la primera llave eliminatoria.

Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa, aparece en una situación delicada: suma dos empates y necesita un resultado positivo frente a España. Una victoria lo clasificaría y podría llevarlo incluso al primer puesto, aunque el resultado de Cabo Verde también será determinante.

Cabo Verde es una de las grandes sorpresas del torneo. Con dos empates frente a rivales de peso, llega a la última fecha con opciones reales de quedar segundo. Si vence a Arabia Saudita, puede meterse en zona de clasificación directa y convertirse en el inesperado rival de Argentina.

Arabia Saudita, pese a estar última, todavía conserva chances matemáticas. Para soñar con el segundo puesto necesita ganarle a Cabo Verde y esperar que España no pierda ante Uruguay. En ese caso, podría darse un cruce con historia reciente para la Albiceleste.

Cómo se desempata en el Mundial 2026

Uno de los puntos clave de esta definición es el sistema de desempate. En el Mundial 2026, si dos o más equipos terminan igualados en puntos dentro de un grupo, primero se toman en cuenta los resultados entre los equipos involucrados: puntos obtenidos en esos duelos, diferencia de gol y goles convertidos en esos partidos. Si la igualdad continúa, se consideran la diferencia de gol general, los goles a favor, la conducta deportiva y, como último recurso, el ranking FIFA.

España vs Arabia Saudita por el Grupo H del Mundial 2026 Foto: REUTERS

Este detalle puede ser decisivo en una zona tan pareja como el Grupo H. Con Uruguay y Cabo Verde igualados en puntos, y Arabia Saudita todavía con posibilidades, cada gol puede modificar el cuadro. La diferencia entre terminar primero, segundo o tercero puede cambiar por completo el camino en la fase final.

Por qué Argentina debe seguir con atención esta definición

Aunque Scaloni y su cuerpo técnico mantienen el foco en el funcionamiento propio, el rival de 16avos marcará el tono del inicio de los mano a mano. No es lo mismo enfrentar a una potencia europea como España, a un clásico sudamericano como Uruguay, a una revelación como Cabo Verde o a una selección física y competitiva como Arabia Saudita.

Argentina ya sabe cuándo y dónde jugará. Ahora espera el último movimiento del tablero. El Grupo H se define con tensión, calculadora y mucho en juego. Para la Albiceleste, el Mundial entra en una etapa completamente distinta: desde Miami comenzará el camino donde ya no hay margen de error.