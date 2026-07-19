Las mejores fotos de la final entre Argentina y España: del color de los hinchas al gol de Ferran Torres

Mundial 2026
Argentina perdió 1-0 contra España la final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Argentina perdió 1-0 contra España la final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Argentina perdió 1-0 contra España la final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Argentina perdió 1-0 contra España la final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Argentina perdió 1-0 contra España la final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Argentina perdió 1-0 contra España la final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Argentina perdió 1-0 la final del Mundial 2026 contra España.
Fotografía: REUTERS
Argentina perdió 1-0 la final del Mundial 2026 contra España.
Fotografía: REUTERS
Argentina perdió 1-0 la final del Mundial 2026 contra España.
Fotografía: REUTERS
Argentina perdió 1-0 la final del Mundial 2026 contra España.
Fotografía: REUTERS
Argentina perdió 1-0 la final del Mundial 2026 contra España.
Fotografía: REUTERS
Argentina perdió 1-0 la final del Mundial 2026 contra España.
Fotografía: REUTERS
Argentina perdió 1-0 la final del Mundial 2026 contra España.
Fotografía: REUTERS
Argentina perdió 1-0 la final del Mundial 2026 contra España.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi en el gol de Ferran Torres para darle el 1-0 a España en la final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
El gol de Ferran Torres para darle el 1-0 a España en la final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Emiliano Dibu Martínez en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.
Fotografía: REUTERS
La expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla tras una falta contra Pau Cubarsí.
Fotografía: REUTERS
La expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla tras una falta contra Pau Cubarsí.
Fotografía: REUTERS
La expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla tras una falta contra Pau Cubarsí.
Fotografía: REUTERS
La expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla tras una falta contra Pau Cubarsí.
Fotografía: REUTERS
La expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla tras una falta contra Pau Cubarsí.
Fotografía: REUTERS
La expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla tras una falta contra Pau Cubarsí.
Fotografía: REUTERS
La expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla tras una falta contra Pau Cubarsí.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
La expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla tras una falta contra Pau Cubarsí.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.vs España, final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.
Fotografía: REUTERS
Emiliano Dibu Martínez en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.
Fotografía: REUTERS
Lionel Scaloni en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.
Fotografía: REUTERS
Lamine Yamal en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.
Fotografía: REUTERS
Emiliano Dibu Martínez en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.
Fotografía: REUTERS
Lamine Yamal en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.
Fotografía: REUTERS
Emiliano Dibu Martínez en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs España, final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi en la final del Mundial 2026 contra España.
Fotografía: REUTERS
Lamine Yamal en la final del Mundial 2026 contra España.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi en la final del Mundial 2026 contra España.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi; Argentina vs España por la final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Los hinchas argentinos en la final del Mundial contra España.
Fotografía: REUTERS
Show del entretiempo de la final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Show del entretiempo de la final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Fotografía: Reuters (James Lang)
Fotografía: Reuters (Mark J Rebilas)
Fotografía: Reuters (James Lang)
Fotografía: Reuters (Amanda Perobelli)
Fotografía: Reuters (Agustín Marcarian)
Mar Cucurella; Argentina vs España, final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Gonzalo Montiel le reclama al árbitro en Argentina vs España.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Argentina vs España, final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
El MetLife Stadium de Nueva York repleto para el Argentina vs España.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Argentina vs España, final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi durante el Argentina vs España.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs España, final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs España, final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi durante el Argentina vs España.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi en la final del Mundial entre la Selección Argentina y España.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi en la final del Mundial entre la Selección Argentina y España.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi en la final del Mundial entre la Selección Argentina y España.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi en la final del Mundial entre la Selección Argentina y España.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi en la final del Mundial entre la Selección Argentina y España.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi en la final del Mundial entre la Selección Argentina y España.
Fotografía: REUTERS
Lamine Yamal; Argentina vs España, final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi; Argentina vs España, final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs España, final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs España, final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Lionel Scaloni; Argentina vs España, final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs España, final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
La formación de la Selección Argentina en la final contra España.
Fotografía: REUTERS
Mario Alberto Kempes con el trofeo de la Copa del Mundo.
Fotografía: REUTERS
Trofeo de la Copa del Mundo.
Fotografía: REUTERS
La Selección Argentina vs España, final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs España, final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs España, final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Donald Trump presente en la final del Mundial
Fotografía: REUTERS
Donald Trump presente en la final del Mundial
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi; Argentina vs España, final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi; Argentina vs España, final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi; Argentina vs España, final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs España, final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Show de la previa a la final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Show de la previa a la final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Show de la previa a la final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Show de la previa a la final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Show de la previa a la final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Show de la previa a la final del Mundial 2026.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Show de la previa a la final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Show de la previa a la final del Mundial 2026.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Show de la previa a la final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Show de la previa a la final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Show de la previa a la final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi; Argentina vs España, final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs España, final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Show en la previa de Argentina vs España, final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi; Argentina vs España, final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs España, final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Show en la previa de Argentina vs España, final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Show en la previa de Argentina vs España, final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Hinchas argentinos en la previa de Argentina vs España, final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Hinchas argentinos en la previa de Argentina vs España, final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Hinchas argentinos en la previa de Argentina vs España, final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Hinchas argentinos en la previa de Argentina vs España, final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Hinchas argentinos en la previa de Argentina vs España, final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Hinchas argentinos en la previa de Argentina vs España, final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Hinchas argentinos en la previa de Argentina vs España, final del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS