Nuestras redes
Canal 26 en vivo
Argentina perdió 1-0 la final del Mundial 2026 contra España.
Argentina perdió 1-0 la final del Mundial 2026 contra España. Foto: REUTERS

Las mejores fotos de la final entre Argentina y España: del color de los hinchas al gol de Ferran Torres

Los de Luis de la Fuente se llevan la Copa del Mundo tras triunfar 1 a 0 en el tiempo extra sobre la “Albiceleste”.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Mundial 2026

Argentina perdió 1-0 contra España la final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina

Argentina perdió 1-0 contra España la final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina

Argentina perdió 1-0 contra España la final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina

Argentina perdió 1-0 contra España la final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina

Argentina perdió 1-0 contra España la final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina

Mundial 2026

Argentina perdió 1-0 la final del Mundial 2026 contra España.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina perdió 1-0 la final del Mundial 2026 contra España.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina perdió 1-0 la final del Mundial 2026 contra España.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina perdió 1-0 la final del Mundial 2026 contra España.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina perdió 1-0 la final del Mundial 2026 contra España.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina perdió 1-0 la final del Mundial 2026 contra España.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina perdió 1-0 la final del Mundial 2026 contra España.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina perdió 1-0 la final del Mundial 2026 contra España.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi en el gol de Ferran Torres para darle el 1-0 a España en la final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

El gol de Ferran Torres para darle el 1-0 a España en la final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Emiliano Dibu Martínez en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina

Lionel Messi en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Fotografía: REUTERS

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina

Mundial 2026

La expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla tras una falta contra Pau Cubarsí.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

La expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla tras una falta contra Pau Cubarsí.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

La expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla tras una falta contra Pau Cubarsí.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

La expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla tras una falta contra Pau Cubarsí.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

La expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla tras una falta contra Pau Cubarsí.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

La expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla tras una falta contra Pau Cubarsí.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

La expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla tras una falta contra Pau Cubarsí.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

La expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla tras una falta contra Pau Cubarsí.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.vs España, final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Emiliano Dibu Martínez en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Scaloni en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lamine Yamal en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Emiliano Dibu Martínez en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lamine Yamal en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Emiliano Dibu Martínez en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs España, final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi en la final del Mundial 2026 contra España.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lamine Yamal en la final del Mundial 2026 contra España.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi en la final del Mundial 2026 contra España.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi; Argentina vs España por la final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Los hinchas argentinos en la final del Mundial contra España.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Show del entretiempo de la final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Show del entretiempo de la final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Show de entretiempo del Mundial 2026.

Fotografía: Reuters (James Lang)

Show de entretiempo del Mundial 2026.

Show de entretiempo del Mundial 2026.

Fotografía: Reuters (Mark J Rebilas)

Show de entretiempo del Mundial 2026.

Show de entretiempo del Mundial 2026.

Fotografía: Reuters (James Lang)

Show de entretiempo del Mundial 2026.

Show de entretiempo del Mundial 2026.

Fotografía: Reuters (Amanda Perobelli)

Show de entretiempo del Mundial 2026.

Show de entretiempo del Mundial 2026.

Fotografía: Reuters (Agustín Marcarian)

Show de entretiempo del Mundial 2026.

Mundial 2026

Mar Cucurella; Argentina vs España, final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Gonzalo Montiel le reclama al árbitro en Argentina vs España.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs España, final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

El MetLife Stadium de Nueva York repleto para el Argentina vs España.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs España, final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi durante el Argentina vs España.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs España, final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs España, final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi durante el Argentina vs España.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi en la final del Mundial entre la Selección Argentina y España.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi en la final del Mundial entre la Selección Argentina y España.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi en la final del Mundial entre la Selección Argentina y España.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi en la final del Mundial entre la Selección Argentina y España.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi en la final del Mundial entre la Selección Argentina y España.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi en la final del Mundial entre la Selección Argentina y España.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lamine Yamal; Argentina vs España, final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi; Argentina vs España, final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs España, final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs España, final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Scaloni; Argentina vs España, final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs España, final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

La formación de la Selección Argentina en la final contra España.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Mario Alberto Kempes con el trofeo de la Copa del Mundo.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Trofeo de la Copa del Mundo.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

La Selección Argentina vs España, final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs España, final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs España, final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Donald Trump presente en la final del Mundial

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Donald Trump presente en la final del Mundial

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi; Argentina vs España, final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi; Argentina vs España, final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi; Argentina vs España, final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs España, final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Show de la previa a la final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Show de la previa a la final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Show de la previa a la final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Show de la previa a la final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Show de la previa a la final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Show de la previa a la final del Mundial 2026.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Show de la previa a la final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Show de la previa a la final del Mundial 2026.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Show de la previa a la final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Show de la previa a la final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Show de la previa a la final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi; Argentina vs España, final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs España, final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Show en la previa de Argentina vs España, final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi; Argentina vs España, final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs España, final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Show en la previa de Argentina vs España, final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Show en la previa de Argentina vs España, final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Hinchas argentinos en la previa de Argentina vs España, final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Hinchas argentinos en la previa de Argentina vs España, final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Hinchas argentinos en la previa de Argentina vs España, final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Hinchas argentinos en la previa de Argentina vs España, final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Hinchas argentinos en la previa de Argentina vs España, final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Hinchas argentinos en la previa de Argentina vs España, final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Hinchas argentinos en la previa de Argentina vs España, final del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026
Selección ArgentinaSelección EspañaMundial 2026
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Más galerías
Política

¿Es feriado mañana lunes 20 de julio?:qué prepara el Gobierno tras la final del Mundial entre Argentina y España

¿Es feriado mañana lunes 20 de julio?: qué prepara el Gobierno tras la final del Mundial entre Argentina y España

El mensaje de Javier Milei tras la derrota de Argentina en la final del Mundial:“Hasta el final con las botas puestas”

Marcha de la CGT con las dos CTA, UTEP y jubilados:cuándo será la protesta contra el gobierno de Javier Milei

El Gobierno retiró las piedras que homenajean a las víctimas del COVID-19 en Plaza de Mayo ante la final del Mundial entre Argentina y España

Economía

Jubilaciones ANSES:de cuánto serán los haberes de agosto tras el nuevo aumento

Jubilaciones ANSES: de cuánto serán los haberes de agosto tras el nuevo aumento

Una reconocida fábrica de alfajores argentina quedó al borde de la quiebra:cayó más de 30% en ventas y entró en concurso preventivo

Importante cambio de las jubilaciones a partir del 10 de agosto

La inflación mayorista cayó al 1,1% en junio 2026 empujada por una baja en los alimentos, según el INDEC

Internacionales

Brasil construye el puente sobre el mar más largo de Sudamérica:medirá 12,4 km y costará US$ 2.220 millones

Brasil construye el puente sobre el mar más largo de Sudamérica: medirá 12,4 km y costará US$ 2.220 millones

Donald Trump, en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España:“Es difícil apostar contra Lionel Messi”

Donald Trump le preguntó a Claudio “Chiqui” Tapia si quería “repetir” el título en la previa de la final de Argentina y España

Leonor y Sofía acompañarán por primera vez a los Reyes de España en un viaje oficial al extranjero:estarán en la final del Mundial