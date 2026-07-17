¿Habrá feriado el lunes? La trama secreta del Gobierno posterior a la final del Mundial entre Argentina y España

El Gobierno está ultimando detalles para recibir a jugadores y cuerpo técnico posterior a la final del Mundial. Foto: X @MinDefensa_Ar

El clima de final ya se respira en cada rincón del país. Es por eso que en los pasillos de la Casa Rosada, la expectativa es total, aunque reina una estricta orden interna: perfil bajo y evitar cualquier rastro de “mufa”. Con el pulso del fervor popular en su punto más alto, el gobierno de Javier Milei comenzó a diseñar el operativo para el regreso de la Selección Argentina desde Estados Unidos tras el Mundial 2026 contemplando en la lista de opciones la posibilidad de declarar feriado o asueto administrativo para el próximo lunes 20 o martes 21.

La Selección Argentina tiene un partido clave para convertirse en bicampeón mundial. En este marco, el Gobierno nacional se encuentra ultimando detalles para recibir a los jugadores y el cuerpo técnico y tanto la definición legal como los detalles del transporte público que tanto importan a quienes deben trabajar o estudiar se mantendrán bajo llave.

Formación de la Selección Argentina ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

Qué se sabe del posible feriado post final del Mundial 2026: la planificación del gobierno de Milei

La decisión oficial es no apurar ningún anuncio hasta que concluya el partido del domingo ante España. La gestión de Javier Milei está cuidando al milímetro su relación con los jugadores y el cuerpo técnico sabiendo que cualquier paso en falso o intento de utilización política podría costarle caro en términos de opinión pública.

“La selección no quiere saber nada con que hablemos del tema de su regreso”, confesaron altas fuentes de Gobierno, según consignó Infobae. Además, agregaron que desde la concentración en Estados Unidos avisaron de manera tajante que no tienen intenciones de discutir “de nada antes de jugar”.

Frente a esto, en el Gobierno acataron la determinación con buena predisposición: “Vamos a poner todo a disposición, pero depende de ellos”, sostuvo un funcionario, quien aclaró que serán los propios futbolistas quienes definan post partido cómo se organizará la agenda pública y si finalmente aceptarán el ofrecimiento de Milei para utilizar el balcón de la Casa Rosada.

Cristian Romero y Lisandro Martínez junto a Lionel Messi tras el triunfo ante Inglaterra. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Cabe resaltar que el cuidado del presidente argentino en sus modos con la Selección Argentina también se da en un contexto de sutil equilibrio político. En las últimas horas, Milei mantuvo una postura neutral respecto a Malvinas sin desautorizar a la Selección, que plantó una bandera con el reclamo soberano tras el partido contra Inglaterra.

Además, aprovechó para apuntar los cañones contra Victoria Villarruel por sus tuits previos al choque contra los ingleses que habían encendido las alarmas diplomáticas. “Jugamos contra los piratas usurpadores”“, había dicho la vicepresidenta.

El presidente encabezó una reunión de Gabinete. Foto: Noticias Argentinas

Cómo fue el operativo cuando Argentina salió campeón en el Mundial de Qatar 2022

El antecedente inmediato es la Copa del Mundo de Qatar 2022, cuando Alberto Fernández decretó feriado nacional dos días después de la final, en coincidencia con la llegada del plantel al país.

El Decreto 842/2022 declaró feriado nacional para que el país pueda festejar en las calles con los jugadores la conquista de la tercera estrella e instruyó a los organismos a sostener servicios esenciales y exceptuó a bancos, entidades financieras y AFIP, que debieron prestar servicios hasta las 12.