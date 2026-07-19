Donald Trump le preguntó a Claudio “Chiqui” Tapia si quería “repetir” el título en la previa de la final de Argentina y España

Donald Trump y Gianni Infantino. Foto: REUTERS

Donald Trump estuvo presente en un encuentro organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) en la ciudad de Nueva York en la previa de lo que será la final de Argentina y España del Mundial 2026 este domingo. La reunión contó la asistencia del presidente del organismo, Gianni Infantino, el secretario general Mattias Grafström, entre otras autoridades de la entidad. También estuvieron dirigentes deportivos de confederaciones continentales como CONMEBOL y UEFA, presidentes de federaciones nacionales de este mismo deporte como Claudio “Chiqui” Tapia.

Durante el evento, que se llevó a cabo en la Trump Tower, ubicada en la Quinta Avenida en el centro de Manhattan, el mandatario estadounidense no perdió la oportunidad de hablar de los partidos de la semifinal. De hecho, cuando se cruzó con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), le expresó su admiración por Lionel Messi y aseguró que quedó asombrado por el brillante despliegue del equipo en el partido contra Inglaterra.

Donald Trump y Claudio Tapia Foto: GN

Al mismo tiempo, el presidente Donald Trump admitió que “si bien no posee un gran conocimiento del fútbol, quedó maravillado por la asistencia de Messi a Lautaro Martínez” quien marcó el segundo gol contra los ingleses.

“Realmente estaba bien marcado y, de repente, encontró un espacio por la derecha. Estuvo a milímetros de ser perfecto. Brillante”, manifestó la máxima autoridad de los Estados Unidos.

Pero el intercambio entre Trump y Tapia no quedó. El presidente estadounidense incluso le preguntó si sentía que podían “repetir” el título y coronarse como bicampeones del mundo tras la Copa obtenida en Qatar 2022.

Qué políticos estarán en la final de Argentina y España

Donald Trump confirmó su presencia en el Mundial de Fútbol de la FIFA. Como es costumbre con cada nación que celebra los partidos del torneo, el presidente estadounidense será uno de los encargados de entregar las medallas y la Copa a los jugadores.

Por otro lado, también viajarán a Nueva York, la presidente de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, ya que fueron los otros dos países anfitriones de este mundial.

Pedro Sánchez irá al partido de Argentina y España en Nueva York. Foto: REUTERS

Asimismo, estarán el presidente de España, Pedro Sánchez y la familia real, conformada por el rey Felipe VI, la princesa Leonor, la reina Letizia y la Infanta Sofía. También irá la ministra de Deportes del país, Milagros Tolón.

Javier Milei no viajará a ver la final

En tanto, por el lado argentino, el presidente Javier Milei afirmó que no irá a la final de España y Argentina y que por cábala lo verá desde la Quinta de Olivos.

Además, según el medio Letra P, la secretaria general de presidencia, Karina Milei, le recomendó a todo el gabinete y a los principales dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) que no viajen a ver el partido en Nueva York para no obtener “imágenes incómodas” en el estadio como ocurrió con el caso de Manuel Adorni.

Javier Milei verá el partido en la Quinta de Olivos. Foto: Reuters (Mariana Nedelcu)

Ahora bien, la orden no corrió para el viceministro de Justicia, Santiago Viola, que sí está en Nueva York. Desde el Gobierno, indicaron que se trató de “una excepción”.