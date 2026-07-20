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Javier Milei puso a disposición decretar un feriado nacional para recibir a la Selección Argentina tras el Mundial

El presidente anunció que declarará feriado nacional en función a lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico tras la derrota ante España.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Lionel Messi en la final del Mundial entre la Selección Argentina y España.
Lionel Messi en la final del Mundial entre la Selección Argentina y España. Foto: REUTERS
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Luego de la derrota en la final del Mundial 2026 ante España, el presidente Javier Milei anunció que será feriado nacional el día en que los los jugadores y el cuerpo técnico de la Selección decida llegar al país “para celebrar”.

“Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado (sic) feriado nacional”, señaló Milei en su cuenta de la red social X.

Tuit de Javier Milei sobre el lunes 20 de julio
Tuit de Javier Milei sobre el lunes 20 de julio Foto: X @JMilei

¿Es feriado el lunes 20 de julio?: cuándo vuelve la Selección a la Argentina

Según trascendió, el equipo comandado por Lionel Scaloni emprenderá el regreso desde Estados Unidos por la madrugada de este lunes 20 de julio y llegará a Ezeiza entre las 13 y 15 horas del mismo día.

Según supo Canal 26, no se sabe si habrá festejos o si los futbolistas quedarán liberados para irse con sus familias tras una extenuante Copadel Mundo.

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En ese contexto, desde Casa Rosada especulan con declarar el día festivo para ese mismo lunes o el martes, en función de la voluntad del plantel argentino.

El mensaje de Javier Milei tras la derrota de Argentina en la final del Mundial

l presidente Javier Milei publicó un mensaje en sus redes sociales tras la derrota de la Selección Argentina 1 a 0 ante España en la final del Mundial 2026 en el cual le agradeció a los jugadores y señaló que cayeron “con las botas puestas”.

“Muchas gracias Jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto”, escribió Milei en su cuenta oficial de la red social X.

Durante el Mundial 2026, el presidente argentino utilizó sus redes sociales para seguir de cerca la participación de la Selección Argentina y expresar públicamente su apoyo al equipo. Tras el debut exitoso ante Argelia, publicó un mensaje de celebración en su cuenta de X con la frase “VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!”, sumándose al entusiasmo de los hinchas.

A medida que avanzó la competencia, Milei continuó reaccionando a los resultados deportivos. Después de la victoria sobre Inglaterra en semifinales, que clasificó a Argentina a una nueva final mundialista, el mandatario volvió a manifestar su alegría en redes con un mensaje de festejo dirigido a la Selección.

Además, durante el torneo también llamó la atención un posteo dedicado al delantero noruego Erling Haaland, luego de que Noruega eliminara a Brasil del Mundial. En esa publicación, Milei elogió al futbolista con la frase “Vikingo sos un gigante”, acompañándola con una fotografía de una camiseta firmada por el jugador.

Selección ArgentinaFeriadoJavier Milei
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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