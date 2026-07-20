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El Gobierno confirmó que no habrá festejos con la Selección: se prevé una recepción protocolar en Ezeiza

La decisión de no realizar celebraciones respondió a un pedido del propio plantel argentino, que no manifestó ánimo para encabezar actividades festivas tras la derrota 1 a 0 ante España en la final del Mundial 2026.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Selección argentina en la final del Mundial.
Selección argentina en la final del Mundial. Foto: REUTERS
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El Gobierno de la Nación confirmó que este lunes no habrá celebraciones populares por el regreso de la Selección Argentina tras su participación en el Mundial 2026 y que la única actividad prevista será una recepción protocolar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para la reducida delegación que regresará al país.

La decisión fue comunicada luego de que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni cayera por 1 a 0 ante España en la final de la Copa del Mundo disputada este domingo. De esta manera, quedó sin efecto la posibilidad de organizar festejos masivos y, al menos por el momento, también se suspendió la alternativa de decretar un feriado nacional.

El pedido del plantel cambió los planes del Gobierno

Según pudo confirmar Noticias Argentinas de fuentes oficiales, la decisión de no realizar celebraciones respondió a un pedido del propio plantel argentino, que no manifestó ánimo para encabezar actividades festivas tras la derrota en la final. “La determinación es de los jugadores. No hay ánimo de celebración, según trasladaron”, señalaron fuentes consultadas por la agencia.

Argentina vs España, final del Mundial 2026.
Lionel Messi tras la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

En este contexto, la administración de Javier Milei debió revisar la organización prevista para recibir al equipo nacional. Incluso la posibilidad de una jornada extraordinaria para acompañar la llegada de los futbolistas perdió fuerza durante las últimas horas.

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Messi no regresará al país junto a la delegación

Uno de los factores que también incidió en la modificación de los planes fue la decisión de Lionel Messi de viajar directamente a Miami, sin realizar una escala previa en la Argentina.

La delegación que aterrizará en Ezeiza será reducida y no contará con varios de los principales referentes del plantel. Por ese motivo, las autoridades entienden que no existen las condiciones para organizar una convocatoria multitudinaria como ocurrió en otras oportunidades.

Argentina vs España, final del Mundial 2026.
Lionel Messi y Rodrigo De Paul optaron por quedarse en Miami junto a su familia tras el Mundial 2026. Foto: REUTERS

Desde la Casa Rosada explicaron que el vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se mantiene a través de su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y un interlocutor cercano a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, cuya identidad se mantiene bajo reserva.

Feriado suspendido y sin opciones de festejos para el martes

Hasta el momento, el eventual feriado nacional permanece suspendido y en el Gobierno consideran poco viable trasladar cualquier tipo de celebración para el martes.

Si bien algunas fuentes admitieron que aguardarán la llegada del vuelo previsto para las 18:30 (hora argentina) antes de cerrar definitivamente la cuestión, la postura predominante es que no habrá cambios en la decisión.

El vuelo de regreso de la Selección Argentina sufrió demoras y está pactado para las 18:30. Foto: X @Argentina

La prioridad oficial pasa ahora por ordenar la comunicación interna y emitir un comunicado formal a la prensa para informar los pasos a seguir, antes de retomar la agenda habitual de actividades gubernamentales.

Cómo será la recepción protocolar en Ezeiza

La única actividad prevista será una recepción protocolar coordinada por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, en conjunto con autoridades de Aerolíneas Argentinas.

La bandera argentina flameando delante de la Casa Rosada. Foto: Reuters / Agustín Marcarian
La Casa Rosada amaneció vallada y con restricciones de tránsito en los accesos a la zona. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

El operativo incluirá la presencia de una guardia de Granaderos para recibir a los campeones y subcampeones del mundo al momento de descender del avión en el aeropuerto de Ezeiza. “Probablemente vayan al predio de AFA, cenen y desarticulen”, detalló un funcionario.

Mientras tanto, la Casa Rosada amaneció vallada y con restricciones de tránsito en los accesos a la zona. Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires indicaron que los cortes se mantendrán al menos hasta el mediodía, a la espera de una reunión de coordinación con autoridades nacionales.

Con el arribo de la delegación previsto para la tarde, la expectativa estará centrada exclusivamente en la recepción institucional, dejando de lado cualquier posibilidad de festejo popular tras el subcampeonato mundial obtenido por la Selección Argentina.

Mundial 2026Selección ArgentinaGobierno
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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