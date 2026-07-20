Oficial: militares podrán cobrar un extra de hasta 25% por título, quiénes acceden al beneficio

Fuerzas Armadas Argentinas Foto: Argentina.gob.ar

El Gobierno nacional avanzó con la reglamentación del suplemento por título para el personal de las Fuerzas Armadas, un adicional salarial que podrá representar una mejora de hasta el 25% del haber mensual, según el nivel de formación acreditado. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 610/2026, publicado en el Boletín Oficial, y completa la aplicación del beneficio incorporado previamente a la Ley para el Personal Militar.

La novedad impacta sobre integrantes del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina que cuenten con estudios superiores vinculados con las funciones que desempeñan dentro de cada fuerza. El beneficio alcanza al personal militar en actividad y también puede extenderse a retirados o familiares con derecho a pensión, siempre que se cumplan las condiciones fijadas por la normativa.

Quiénes pueden cobrar el bono por título militar

El suplemento está dirigido al personal militar que acredite un título reconocido por la legislación educativa nacional y que, además, sea considerado afín a las tareas desarrolladas en la fuerza correspondiente. Esto significa que no cualquier diploma habilita automáticamente el cobro del adicional, sino que deberá existir una relación concreta entre la formación obtenida y la función militar desempeñada.

Fuerzas Armadas Argentinas Foto: Argentina.gob.ar

La reglamentación establece que los jefes de los Estados Mayores Generales de cada Fuerza Armada serán quienes definan qué títulos resultan de interés institucional. En la práctica, cada fuerza determinará qué carreras, tecnicaturas, especializaciones o posgrados se consideran relevantes para su estructura, sus misiones y sus necesidades operativas.

Este punto es clave porque evita una aplicación automática e indiscriminada del beneficio. Para acceder al adicional, el personal deberá presentar la documentación respaldatoria ante la autoridad que determine cada fuerza. Una vez validado el título, el reconocimiento comenzará a regir desde el primer día del mes siguiente a la presentación de las constancias.

Cuánto se paga por el suplemento por título

El nuevo esquema contempla tres niveles de pago, de acuerdo con el tipo de formación acreditada. Para tecnicaturas o títulos equivalentes, el suplemento será del 10% del haber mensual correspondiente al grado. Para títulos de grado universitario, el adicional será del 15%. En tanto, para posgrados, especializaciones, maestrías o doctorados, el beneficio podrá llegar al 25%.

La medida tiene carácter remunerativo, por lo que el suplemento pasa a formar parte de los conceptos relevantes dentro del esquema salarial militar. Además, la reglamentación incorpora el suplemento por título entre los adicionales generales que integran los haberes del personal militar, junto con otros conceptos como sueldo, suplemento por tiempo mínimo cumplido y suplemento por grado máximo.

Los salarios de las Fuerzas Armadas argentinas. Foto: X/@Zonamilitar1

En caso de que un militar cuente con más de un título de educación superior, la normativa aclara que no podrá acumular varios adicionales. Solo se pagará el suplemento correspondiente al título de mayor graduación, lo que ordena la liquidación y evita pagos superpuestos por distintas certificaciones académicas.

Desde cuándo se cobra el adicional

El beneficio comenzará a liquidarse luego de que el personal presente la documentación que acredite el título ante la autoridad competente. Según la reglamentación, el reconocimiento se aplicará desde el mes siguiente a la presentación de las constancias, siempre que el título sea aprobado como válido y pertinente para la función desarrollada.

La medida se vincula con el Decreto 473/2026, que modificó previamente el régimen previsto en la Ley para el Personal Militar N° 19.101 e incorporó el suplemento por título dentro del esquema de haberes. Ese decreto había establecido que el adicional alcanzaría al personal militar que acreditara títulos previstos por las leyes educativas nacionales y relacionados con sus tareas.

También alcanza a retirados y pensionados

Uno de los aspectos más relevantes de la reglamentación es que el suplemento puede extenderse al personal militar retirado y, cuando corresponda, a los familiares con derecho a pensión. Para ello, el militar debe haber reunido las condiciones necesarias para acceder al beneficio antes de pasar a situación de retiro.

Este alcance amplía el impacto de la medida, ya que no se limita únicamente al personal actualmente en actividad. Sin embargo, al igual que en el resto de los casos, la percepción del suplemento dependerá de la acreditación del título, de su validez formal y de su vínculo con las tareas desarrolladas dentro de la fuerza.

Por qué el bono por título genera expectativa entre los militares

La reglamentación llega en un contexto de fuerte debate por los ingresos del personal de las Fuerzas Armadas. En los últimos meses, distintos informes periodísticos señalaron reclamos por atraso salarial, pérdida de poder adquisitivo y dificultades para retener cuadros formados dentro del sistema militar.

Con este suplemento, el Gobierno busca reconocer la formación académica y técnica del personal, además de adecuar el régimen militar a criterios que ya existen en otros sectores del Estado. La medida también apunta a incentivar la capacitación permanente dentro de las fuerzas, especialmente en áreas donde la formación profesional resulta cada vez más importante para la defensa, la logística, la tecnología, la ingeniería, la salud, la administración y la conducción operativa.

En términos prácticos, el impacto en el bolsillo dependerá del grado, del haber mensual y del tipo de título presentado. Por eso, el beneficio puede ser más significativo para quienes acrediten estudios de posgrado, ya que en esos casos el adicional puede alcanzar el porcentaje máximo previsto por la reglamentación.

Qué deben hacer los militares para acceder al suplemento

El primer paso será verificar si el título obtenido está reconocido por la normativa educativa nacional y si tiene relación con las tareas desempeñadas. Luego, el interesado deberá presentar la documentación correspondiente ante la autoridad que cada fuerza establezca. Finalmente, será cada Estado Mayor General el que determine si esa formación es considerada de interés para el otorgamiento del suplemento.

De esta manera, el nuevo bono por título se convierte en uno de los cambios salariales más relevantes para el personal militar en 2026. Aunque no reemplaza una recomposición general de haberes, sí incorpora un incentivo concreto para quienes cuenten con formación superior aplicable a sus funciones dentro de las Fuerzas Armadas.