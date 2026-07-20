Cuánto gana un Personal Civil de las Fuerzas Armadas: sueldo actualizado a julio de 2026 nivel por nivel

La Comisión Paritaria Nacional cerró una nueva actualización salarial para el personal civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, con impacto directo en los haberes de julio de 2026. La medida alcanza a trabajadores encuadrados en el Decreto Nº 2539/15 y define los valores de referencia para toda la administración involucrada.
El acuerdo fija las escalas técnicas para el personal docente civil (Ley 17.409) y también para quienes integran el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). En todos los casos, la aplicación efectiva queda sujeta a la publicación del decreto homologatorio correspondiente.
Uno de los puntos centrales es la actualización de la Unidad Retributiva (U.R.), que pasa a ubicarse en $375,73. Este valor funciona como base de cálculo para determinar los salarios en cada nivel, en combinación con la antigüedad y el grado de cada trabajador.
Además, el entendimiento paritario establece el pago de una suma fija extraordinaria de $50.000, de carácter remunerativo y no bonificable, que será abonada por única vez junto con los haberes de agosto. Este adicional no forma parte de la grilla vigente de julio.
En este contexto, la nueva estructura salarial refleja una progresión marcada entre niveles y grados, donde las categorías superiores superan los dos millones de pesos, mientras que los niveles iniciales quedan por debajo de los $800.000.
Sueldos del personal civil de las Fuerzas Armadas: niveles más altos
El escalafón superior del personal civil muestra las remuneraciones más altas del esquema vigente, con una progresión marcada por antigüedad y responsabilidad.
Nivel I
- Grado 0: $1.206.423,37
- Grado 1: $1.327.410,29
- Grado 2: $1.418.150,48
- Grado 3: $1.533.777,22
- Grado 4: $1.658.209,97
- Grado 5: $1.793.745,95
- Grado 6: $1.852.707,93
- Grado 7: $1.897.886,59
- Grado 8: $1.946.128,21
- Grado 9: $1.997.815,66
- Grado 10: $2.053.331,81
- Grado 11: $2.108.847,96
- Grado 12: $2.164.364,11
- Grado 13: $2.219.880,26
- Grado 14: $2.275.396,41
- Grado 15: $2.330.912,56
Nivel II
- Grado 0: $1.014.222,63
- Grado 1: $1.115.683,18
- Grado 2: $1.191.874,31
- Grado 3: $1.289.506,16
- Grado 4: $1.393.646,80
- Grado 5: $1.507.742,06
- Grado 6: $1.557.132,29
- Grado 7: $1.595.036,42
- Grado 8: $1.635.620,64
- Grado 9: $1.679.650,69
- Grado 10: $1.725.977,96
- Grado 11: $1.772.305,23
- Grado 12: $1.818.632,50
- Grado 13: $1.864.959,77
- Grado 14: $1.911.287,04
- Grado 15: $1.957.614,31
Escalas intermedias: cómo evolucionan los salarios
Nivel III
- Grado 0: $851.885,75
- Grado 1: $937.265,76
- Grado 2: $1.001.205,05
- Grado 3: $1.083.522,10
- Grado 4: $1.170.816,46
- Grado 5: $1.266.916,83
- Grado 6: $1.307.883,92
- Grado 7: $1.340.427,87
- Grado 8: $1.374.503,30
- Grado 9: $1.410.875,95
- Grado 10: $1.449.928,69
- Grado 11: $1.488.981,43
- Grado 12: $1.528.034,17
- Grado 13: $1.567.086,91
- Grado 14: $1.606.139,65
- Grado 15: $1.645.192,39
Nivel IV
- Grado 0: $716.349,77
- Grado 1: $788.329,33
- Grado 2: $841.548,26
- Grado 3: $910.847,73
- Grado 4: $984.358,77
- Grado 5: $1.065.144,34
- Grado 6: $1.099.985,51
- Grado 7: $1.126.403,54
- Grado 8: $1.155.118,79
- Grado 9: $1.186.131,26
- Grado 10: $1.219.058,08
- Grado 11: $1.251.984,90
- Grado 12: $1.284.911,72
- Grado 13: $1.317.838,54
- Grado 14: $1.350.765,36
- Grado 15: $1.383.692,18
Sectores de ejecución: los salarios más bajos del escalafón
Nivel V
- Grado 0: $622.546,62
- Grado 1: $684.954,43
- Grado 2: $731.664,57
- Grado 3: $791.775,16
- Grado 4: $855.714,45
- Grado 5: $925.779,66
- Grado 6: $956.026,39
- Grado 7: $978.998,59
- Grado 8: $1.004.268,01
- Grado 9: $1.031.068,91
- Grado 10: $1.059.784,16
- Grado 11: $1.088.499,41
- Grado 12: $1.117.214,66
- Grado 13: $1.145.929,91
- Grado 14: $1.174.645,16
- Grado 15: $1.203.360,41
Nivel VI
- Grado 0: $531.806,43
- Grado 1: $585.025,36
- Grado 2: $625.226,71
- Grado 3: $676.148,42
- Grado 4: $730.898,83
- Grado 5: $791.009,42
- Grado 6: $816.661,71
- Grado 7: $836.570,95
- Grado 8: $858.394,54
- Grado 9: $880.983,87
- Grado 10: $905.104,68
- Grado 11: $929.225,49
- Grado 12: $953.346,30
- Grado 13: $977.467,11
- Grado 14: $1.001.587,92
- Grado 15: $1.025.708,73
Últimos niveles: cuánto cobran los salarios básicos
Nivel VII
- Grado 0: $461.741,22
- Grado 1: $508.451,36
- Grado 2: $542.909,66
- Grado 3: $576.745,55
- Grado 4: $635.181,33
- Grado 5: $686.868,78
- Grado 6: $696.227,69
- Grado 7: $709.458,11
- Grado 8: $726.687,26
- Grado 9: $745.447,89
- Grado 10: $765.357,13
- Grado 11: $786.414,98
- Grado 12: $807.472,83
- Grado 13: $828.530,68
- Grado 14: $849.588,53
- Grado 15: $870.646,38
Nivel VIII
- Grado 0: $402.396,37
- Grado 1: $442.980,59
- Grado 2: $472.844,45
- Grado 3: $511.897,19
- Grado 4: $553.247,15
- Grado 5: $598.425,81
- Grado 6: $606.428,22
- Grado 7: $617.952,18
- Grado 8: $632.884,11
- Grado 9: $649.347,52
- Grado 10: $666.576,67
- Grado 11: $685.337,30
- Grado 12: $704.097,93
- Grado 13: $722.858,56
- Grado 14: $741.619,19
- Grado 15: $760.379,82