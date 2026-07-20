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Cuánto gana un Personal Civil de las Fuerzas Armadas: sueldo actualizado a julio de 2026 nivel por nivel

La actualización paritaria definió la nueva escala salarial del personal civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, con vigencia desde julio de 2026. Los haberes varían según el nivel y la antigüedad, con sueldos que van desde poco más de $400.000 hasta superar los $2,3 millones en las categorías más altas.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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La nueva escala salarial define los haberes del personal civil según nivel y grado, tras la actualización paritaria.
La nueva escala salarial define los haberes del personal civil según nivel y grado, tras la actualización paritaria. Foto: Colegio Militar de la Nación
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La Comisión Paritaria Nacional cerró una nueva actualización salarial para el personal civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, con impacto directo en los haberes de julio de 2026. La medida alcanza a trabajadores encuadrados en el Decreto Nº 2539/15 y define los valores de referencia para toda la administración involucrada.

El acuerdo fija las escalas técnicas para el personal docente civil (Ley 17.409) y también para quienes integran el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). En todos los casos, la aplicación efectiva queda sujeta a la publicación del decreto homologatorio correspondiente.

Uno de los puntos centrales es la actualización de la Unidad Retributiva (U.R.), que pasa a ubicarse en $375,73. Este valor funciona como base de cálculo para determinar los salarios en cada nivel, en combinación con la antigüedad y el grado de cada trabajador.

Además, el entendimiento paritario establece el pago de una suma fija extraordinaria de $50.000, de carácter remunerativo y no bonificable, que será abonada por única vez junto con los haberes de agosto. Este adicional no forma parte de la grilla vigente de julio.

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Los salarios de las Fuerzas Armadas argentinas. Foto: X/@Zonamilitar1

En este contexto, la nueva estructura salarial refleja una progresión marcada entre niveles y grados, donde las categorías superiores superan los dos millones de pesos, mientras que los niveles iniciales quedan por debajo de los $800.000.

Sueldos del personal civil de las Fuerzas Armadas: niveles más altos

El escalafón superior del personal civil muestra las remuneraciones más altas del esquema vigente, con una progresión marcada por antigüedad y responsabilidad.

Nivel I

  • Grado 0: $1.206.423,37
  • Grado 1: $1.327.410,29
  • Grado 2: $1.418.150,48
  • Grado 3: $1.533.777,22
  • Grado 4: $1.658.209,97
  • Grado 5: $1.793.745,95
  • Grado 6: $1.852.707,93
  • Grado 7: $1.897.886,59
  • Grado 8: $1.946.128,21
  • Grado 9: $1.997.815,66
  • Grado 10: $2.053.331,81
  • Grado 11: $2.108.847,96
  • Grado 12: $2.164.364,11
  • Grado 13: $2.219.880,26
  • Grado 14: $2.275.396,41
  • Grado 15: $2.330.912,56

Nivel II

  • Grado 0: $1.014.222,63
  • Grado 1: $1.115.683,18
  • Grado 2: $1.191.874,31
  • Grado 3: $1.289.506,16
  • Grado 4: $1.393.646,80
  • Grado 5: $1.507.742,06
  • Grado 6: $1.557.132,29
  • Grado 7: $1.595.036,42
  • Grado 8: $1.635.620,64
  • Grado 9: $1.679.650,69
  • Grado 10: $1.725.977,96
  • Grado 11: $1.772.305,23
  • Grado 12: $1.818.632,50
  • Grado 13: $1.864.959,77
  • Grado 14: $1.911.287,04
  • Grado 15: $1.957.614,31

Escalas intermedias: cómo evolucionan los salarios

Nivel III

Escala salarial personal civil fuerzas armadas julio 2026 niveles sueldos argentina
La nueva escala salarial define los haberes del personal civil según nivel y grado, tras la actualización paritaria. Foto: Colegio Militar de la Nación
  • Grado 0: $851.885,75
  • Grado 1: $937.265,76
  • Grado 2: $1.001.205,05
  • Grado 3: $1.083.522,10
  • Grado 4: $1.170.816,46
  • Grado 5: $1.266.916,83
  • Grado 6: $1.307.883,92
  • Grado 7: $1.340.427,87
  • Grado 8: $1.374.503,30
  • Grado 9: $1.410.875,95
  • Grado 10: $1.449.928,69
  • Grado 11: $1.488.981,43
  • Grado 12: $1.528.034,17
  • Grado 13: $1.567.086,91
  • Grado 14: $1.606.139,65
  • Grado 15: $1.645.192,39

Nivel IV

  • Grado 0: $716.349,77
  • Grado 1: $788.329,33
  • Grado 2: $841.548,26
  • Grado 3: $910.847,73
  • Grado 4: $984.358,77
  • Grado 5: $1.065.144,34
  • Grado 6: $1.099.985,51
  • Grado 7: $1.126.403,54
  • Grado 8: $1.155.118,79
  • Grado 9: $1.186.131,26
  • Grado 10: $1.219.058,08
  • Grado 11: $1.251.984,90
  • Grado 12: $1.284.911,72
  • Grado 13: $1.317.838,54
  • Grado 14: $1.350.765,36
  • Grado 15: $1.383.692,18

Sectores de ejecución: los salarios más bajos del escalafón

Nivel V

  • Grado 0: $622.546,62
  • Grado 1: $684.954,43
  • Grado 2: $731.664,57
  • Grado 3: $791.775,16
  • Grado 4: $855.714,45
  • Grado 5: $925.779,66
  • Grado 6: $956.026,39
  • Grado 7: $978.998,59
  • Grado 8: $1.004.268,01
  • Grado 9: $1.031.068,91
  • Grado 10: $1.059.784,16
  • Grado 11: $1.088.499,41
  • Grado 12: $1.117.214,66
  • Grado 13: $1.145.929,91
  • Grado 14: $1.174.645,16
  • Grado 15: $1.203.360,41

Nivel VI

  • Grado 0: $531.806,43
  • Grado 1: $585.025,36
  • Grado 2: $625.226,71
  • Grado 3: $676.148,42
  • Grado 4: $730.898,83
  • Grado 5: $791.009,42
  • Grado 6: $816.661,71
  • Grado 7: $836.570,95
  • Grado 8: $858.394,54
  • Grado 9: $880.983,87
  • Grado 10: $905.104,68
  • Grado 11: $929.225,49
  • Grado 12: $953.346,30
  • Grado 13: $977.467,11
  • Grado 14: $1.001.587,92
  • Grado 15: $1.025.708,73

Últimos niveles: cuánto cobran los salarios básicos

Nivel VII

  • Grado 0: $461.741,22
  • Grado 1: $508.451,36
  • Grado 2: $542.909,66
  • Grado 3: $576.745,55
  • Grado 4: $635.181,33
  • Grado 5: $686.868,78
  • Grado 6: $696.227,69
  • Grado 7: $709.458,11
  • Grado 8: $726.687,26
  • Grado 9: $745.447,89
  • Grado 10: $765.357,13
  • Grado 11: $786.414,98
  • Grado 12: $807.472,83
  • Grado 13: $828.530,68
  • Grado 14: $849.588,53
  • Grado 15: $870.646,38

Nivel VIII

  • Grado 0: $402.396,37
  • Grado 1: $442.980,59
  • Grado 2: $472.844,45
  • Grado 3: $511.897,19
  • Grado 4: $553.247,15
  • Grado 5: $598.425,81
  • Grado 6: $606.428,22
  • Grado 7: $617.952,18
  • Grado 8: $632.884,11
  • Grado 9: $649.347,52
  • Grado 10: $666.576,67
  • Grado 11: $685.337,30
  • Grado 12: $704.097,93
  • Grado 13: $722.858,56
  • Grado 14: $741.619,19
  • Grado 15: $760.379,82
Fuerzas ArmadasSueldosJulio
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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