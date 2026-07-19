Donald Trump, en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España: “Es difícil apostar contra Lionel Messi”

Donald Trump presente en la final del Mundial Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó al estadio Nueva York/Nueva Jersey para disfrutar de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, y dijo que aunque no tiene favoritos “es difícil apostar contra Lionel Messi”.

“El presidente de Argentina es buen amigo mío, ha hecho un gran trabajo. Pero lo que puedo decir es que es difícil apostar contra (Lionel) Messi”, dijo Trump poco antes del partido a Fox Sports.

“No voy a elegir favoritos. Solo se que no apostaría contra Messi. Es grande”, añadió el mandatario.

Trump ocupa un lugar central en la tribuna de autoridades junto al presidente de la FIFA, Giani Infantino, el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de México, Claudia Sheinbaum, y de Canadá, Mark Carney.

Donald Trump presente en la final del Mundial Foto: REUTERS

Donald Trump le preguntó al “Chiqui” Tapia si quería “repetir” el título

El sábado, Trump estuvo presente en un encuentro organizado por la FIFA en la ciudad de Nueva York en la previa de la final. La reunión contó la asistencia del presidente del organismo, Gianni Infantino, el secretario general Mattias Grafström, entre otras autoridades de la entidad.

También estuvieron dirigentes deportivos de confederaciones continentales como CONMEBOL y UEFA, presidentes de federaciones nacionales de este mismo deporte como Claudio “Chiqui” Tapia.

Durante el evento, que se llevó a cabo en la Trump Tower, ubicada en la Quinta Avenida en el centro de Manhattan, el mandatario estadounidense no perdió la oportunidad de hablar de los partidos de la semifinal.

Donald Trump y Claudio Tapia Foto: GN

De hecho, cuando se cruzó con el presidente de la AFA, le expresó su admiración por Lionel Messi y aseguró que quedó asombrado por el brillante despliegue del equipo en el partido contra Inglaterra.

Al mismo tiempo, el presidente Donald Trump admitió que “si bien no posee un gran conocimiento del fútbol, quedó maravillado por la asistencia de Messi a Lautaro Martínez” quien marcó el segundo gol contra los ingleses.

“Realmente estaba bien marcado y, de repente, encontró un espacio por la derecha. Estuvo a milímetros de ser perfecto. Brillante”, manifestó la máxima autoridad de los Estados Unidos.

Pero el intercambio entre Trump y Tapia no quedó. El presidente estadounidense incluso le preguntó si sentía que podían “repetir” el título y coronarse como bicampeones del mundo tras la Copa obtenida en Qatar 2022.