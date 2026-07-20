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La curiosa arenga de Lionel Messi antes de la final con España que se volvió viral: “Olvidémonos de todo”

En el video fue grabado en los pasillos del MetLife Stadium de Nueva York y muestra al plantel en una situación llamativa. Mirá las imágenes.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La llamativa arenga de Messi antes de la final.
La llamativa arenga de Messi antes de la final. Foto: Captura
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La derrota de Argentina 1 a 0 ante España en la final del Mundial dejó varios momentos captados por las cámaras. Uno de ellos se volvió viral en las últimas horas y tiene que ver con la llamativa arenga que Lionel Messi les dio a sus compañeros antes de saltar a la cancha.

En el video, que fue grabado en los pasillos del MetLife Stadium de Nueva York, se puede observar cómo Messi le dedica unas palabras al plantel. “Vamos, muchachos, tranquilidad gente. Lo principal es que estemos tranquilos”, se lo escucha decir al capitán.

Hasta ahí, la arenga se parece a cualquiera antes de un encuentro decisivo. Sin embargo, lo que llamó la atención en las redes sociales fueron las siguientes frases: “Olvidémonos de todo. Solo juguemos. Pensemos en jugar nomás, gente”.

La arenga de Lionel Messi tras la final del Mundial. Crédito del video: TyC Sports

De manera rápida, el discurso de Messi llamó la atención con respecto a qué es lo que los jugadores debían olvidarse. Si bien no está claro a qué hizo referencia astro rosarino, lo cierto es que durante la previa a la final, el plantel de la Selección Argentina estuvo en el centro de las críticas por supuestos beneficios arbitrales.

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Por ejemplo, el defensor francoespañol Aymeric Laporte abrió el paraguas antes del encuentro: “En los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar para Argentina”.

El llanto de Lionel Messi tras la derrota de Argentina ante España

Lionel Messi rompió en llanto tras la derrota de Argentina por 1 a 0 ante España en la final del Mundial 2026. El gol de la “Roja” lo marcó Ferran Torres en el tiempo extra y sirvió para darle a su selección su segunda Copa del Mundo.

Tras el pitazo final y mientras se organizaba el escenario en donde se entregaron las medallas y el trofeo mundialista, el capitán argentino se acercó a las tribunas y no pudo evitar empezar a llorar.

El llanto de Lionel Messi tras la derrota argentina en la final del Mundial. Crédito del video: ESPN

Luego de recibir la medalla de segundo puesto a manos de Donald Trump, Messi se mostró totalmente angustiado por la derrota en la final de lo que probablemente sea su último Mundial.

Con 39 años, el capitán de la Selección Argentina llegó en un gran nivel físico, rompió nuevos récords y condujo al equipo a otra final. Sin embargo, mientras millones de hinchas disfrutan de su presente, una pregunta empieza a instalarse de cara al futuro: ¿podrá jugar el Mundial 2030?

Aunque actualmente esa posibilidad parece remota, la carrera del rosarino demostró en más de una ocasión que desafiar al paso del tiempo forma parte de su legado.

Lionel MessiSelección ArgentinaMundial 2026
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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