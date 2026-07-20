El mensaje de Lionel Messi tras la derrota de Argentina contra España: “Logramos unirnos como país y estar todos juntos”

Lionel Messi; Argentina vs España, final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Lionel Messi publicó este lunes un sentido mensaje en sus redes sociales tras la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026. En el texto, el capitán afirmó que “va a costar que cierre esta herida”.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, comienza el posteo en su cuenta de Instagram.

Y añade: “Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”.

Mensaje de Messi tras perder la final con España Foto: Instagram @leomessi

Sobre el final, dedicó unas palabras al plantel español: “También quiero felicitar a España por el campeonato”.

La arenga de Lionel Messi antes de la final con España que se volvió viral

Uno de los momentos de la final ante España que se volvió viral en las últimas horas tiene que ver con la llamativa arenga que Lionel Messi les dio a sus compañeros antes de saltar a la cancha.

En el video, que fue grabado en los pasillos del MetLife Stadium de Nueva York, se puede observar cómo Messi le dedica unas palabras al plantel. “Vamos, muchachos, tranquilidad gente. Lo principal es que estemos tranquilos”, se lo escucha decir al capitán.

Hasta ahí, la arenga se parece a cualquiera antes de un encuentro decisivo. Sin embargo, lo que llamó la atención en las redes sociales fueron las siguientes frases: “Olvidémonos de todo. Solo juguemos. Pensemos en jugar nomás, gente”.

La arenga de Lionel Messi tras la final del Mundial. Crédito del video: TyC Sports

De manera rápida, el discurso de Messi llamó la atención con respecto a qué es lo que los jugadores debían olvidarse. Si bien no está claro a qué hizo referencia astro rosarino, lo cierto es que durante la previa a la final, el plantel de la Selección Argentina estuvo en el centro de las críticas por supuestos beneficios arbitrales.

Por ejemplo, el defensor francoespañol Aymeric Laporte abrió el paraguas antes del encuentro: “En los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar para Argentina”.