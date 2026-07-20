Reforma laboral: cómo se calcularán desde ahora los aportes sindicales tras la nueva reglamentación del Gobierno

El Gobierno estableció el nuevo cálculo de aportes sindicales que deja fuera a conceptos no regulares. Foto: Magnific

El Gobierno de la Nación estableció el nuevo cálculo de aportes sindicales que deja fuera a conceptos no regulares tales como bonos, horas extra y aguinaldo con pautas puntuales sobre qué conceptos salariales integrarán la base de cálculo de los aportes y contribuciones sindicales. También, impone estrictos controles sobre la administración de estos fondos mediante el Decreto 612/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La nueva normativa establece pautas sobre qué conceptos salariales integran la base de cálculo de los aportes y contribuciones sindicales, e impone controles estrictos sobre la administración de estos fondos. El decreto aclara además que la base para calcular los aportes previstos en las convenciones colectivas de trabajo debe estar constituida únicamente por el salario básico convencional de la categoría del trabajador, sumado a las sumas remunerativas normales y habituales de pago mensual.

¿Cuáles son los conceptos que no integrarán el cálculo de los aportes sindicales?

Con el fin de evitar interpretaciones amplias que encarezcan los costos laborales, el texto detalla una lista de conceptos que no integrarán la base de cálculo:

Horas extras

Participación en las ganancias

Premios y bonos

Plus vacacional

Sueldo Anual Complementario (Aguinaldo)

Sumas no remunerativas

Cualquier otro concepto que no se abone de forma normal, habitual y mensual

Asimismo, el texto oficial reafirmó que las contribuciones que los empleadores acuerden en favor de las asociaciones sindicales deben tener un destino específico: obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural que beneficien directamente a los trabajadores.

Las contribuciones que los empleadores acuerden en favor de las asociaciones sindicales deben tener un destino específico. Foto: Municipio de Almirante Brown

Para asegurar el cumplimiento de esta finalidad, la norma exige que estos fondos sean objeto de una administración especial. Esto implica que el sindicato debe llevar y documentar estos recursos por separado de sus bienes y fondos sindicales generales, garantizando así una mayor trazabilidad del dinero.

Esta medida se da en el marco de la Ley de Modernización Laboral, considerando que estas precisiones brindan “certeza respecto del alcance de las disposiciones vigentes y asegurar su adecuada aplicación, contribuyendo a su efectivo cumplimiento”, previo a la homologación de nuevos acuerdos colectivos.

Jornada laboral: acuerdos, límites y banco de horas

Uno de los puntos más destacados de la Reforma Laboral es la reorganización de la jornada. La ley habilita la posibilidad de extender la jornada diaria hasta 12 horas, siempre que exista un acuerdo por escrito entre empleador y trabajador. Esta flexibilidad se complementa con la creación de un banco de horas, que permitirá compensar horas extra con descansos, en lugar de abonarlas como recargo salarial.

Pese a esta apertura, la norma mantiene límites claros: debe respetarse el descanso mínimo de 12 horas entre turnos, y no se modifica la cantidad máxima de horas permitidas por semana. Además, se ratifica que el pago de salarios solo puede realizarse mediante bancos o entidades oficiales, dejando fuera el uso de billeteras virtuales para acreditaciones salariales.

Salario dinámico y digitalización de documentación laboral

Entre las innovaciones más relevantes aparece el concepto de “salario dinámico”, un esquema que permitirá vincular parte de la remuneración al rendimiento o mérito individual, siempre bajo negociación colectiva. Este formato busca incentivar la productividad, aunque genera debate entre los sectores sindicales por su potencial impacto sobre los pisos salariales.

Entre las innovaciones más relevantes aparece el concepto de “salario dinámico” para incentivar la productividad. Foto: Unsplash.

La ley también avanza fuerte en la modernización administrativa: la digitalización de los libros laborales será obligatoria, tendrán plena validez legal y deberán conservarse por diez años. Asimismo, el registro de las relaciones laborales ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) bastará para acreditar el vínculo, simplificando trámites que antes requerían múltiples organismos.