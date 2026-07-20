Las reacciones de todo el arco político al segundo lugar de la Selección Argentina: desde Javier Milei hasta Nicolás del Caño

Todo el arco político agradeció a la Selección Argentina de fútbol. Foto: -

Todo el arco político argentino se manifestó después de la derrota de la Selección Argentina contra España en la final del Mundial 2026. Javier Milei, Victorial Villarruel, Nicolás del Caño y Myriam Bregman, entre otros, dieron su mensaje alentador y unificador sobre un tema que compete a todos los argentinos.

El presidente de la Nación fue uno de los primeros en pronunciarse respecto al encuentro vía X y posteriormente en una entrevista para Radio Mitre. Calificó al logro como algo “extraordinario” y sostuvo que “nadie les puede recriminar nada, porque han dejado todo”. Entre sus mensajes se incluyó la declaración de un feriado sin fecha determinada.

El mensaje de Javier Milei tras la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial. Foto: X @JMilei

¿Cuáles fueron los mensajes de los políticos tras la derrota de la Selección Argentina en la final?

“Muchas gracias Jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto”, escribió el mandatario. Más tarde, en declaraciones radiales, destacó el desempeño del conjunto dirigido por Lionel Scaloni y aseguró que el subcampeonato “no puede empañar” el recorrido realizado por el equipo durante toda la Copa del Mundo.

El mensaje de Javier Milei tras la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial. Foto: @JMilei vía X

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel, destacó: “Los amamos y admiramos, porque representan lo mejor de nuestro pueblo, coraje, esfuerzo, picardía y talento”.

Victoria Villarruel le rindió honor a los jugadores de la Selección Argentina. Foto: @VickyVillarruel en X

Desde el PRO, el ex presidente Mauricio Macri, remarcó: “Solo gratitud y respeto para un inmenso equipo que lo dio todo. ¡Gracias por ser un ejemplo, en nombre de todos los argentinos! ¡Gracias!”.

Macri agradeció la participación y el desempeño de los jugadores de la Selección Argentina en el Mundial. Foto: @MauricioMacri vía X

El presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados bonaerense, Cristian Ritondo, dejó un fuerte mensaje: “El resultado pasa; el orgullo de ser argentinos queda para siempre”. Además, subrayó la actitud competitiva del plantel y su capacidad para mantenerse entre los mejores equipos del mundo.

Jorge Macri se sumó en el agradecimiento por el desempeño demostrado por el equipo dirigido por Lionel Scaloni y resaltó la entrega durante la Copa del Mundo: “Simplemente gracias a este tremendo equipo. Gracias Selección!!! Gracias por la entrega absoluta. Gracias por ser siempre un ejemplo. Gracias”.

Jorge Macri agradeció al equipo de la Selección Argentina. Foto: @JorgeMacri vía X

Desde la otra punta del arco político, Nicolás del Caño remarcó: “Gracias Selección, por llevar el reclamo de Malvinas, por ganarles a los ingleses y llevarnos a otra final. Por pelearla hasta el último minuto. Por las alegrías que le regalaron a un pueblo que sufre y lucha día a día con las políticas de quienes nos gobiernan”.

En este sentido, Myriam Bregman decidió levantar una polémica y publicó un video en el que el Cristian “Cuti” Romero no le da la mano al mandatario estadounidense Donald Trump y lo dotó de tonalidades políticas.

A ello le sumó una foto de Lisandro Martinez omitiendo saludar a Trump con la caption “Oso”, aludiendo a una evitación intencionada. La publicación generó reacciones divididas en las redes sociales entre quienes respaldaron la interpretación de la dirigente y quienes consideraron que se trató de una situación fortuita producto del protocolo posterior al partido.

Desde el peronismo, Axel Kicillof fue breve con un corto “¡Gracias Selección!”, acompañado de una foto de los jugadores con la bandera que decía “Las Malvinas son argentinas”.

El festejo de la Selección Argentina que enfureció a las autoridades de las Islas Malvinas. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)

También distintos dirigentes, gobernadores y legisladores de varios espacios políticos compartieron mensajes de reconocimiento al plantel argentino, coincidiendo en destacar el compromiso, la disciplina y el desempeño mostrado durante el Mundial 2026. Más allá de las diferencias partidarias, el paso de la Selección por la competencia logró generar un inusual consenso en la dirigencia política, que valoró el impacto deportivo y emocional que tuvo el equipo en gran parte de la sociedad argentina.