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ANSES abona un pago unificado de Becas Progresar en julio: quiénes cobrarán $105.000 y cuándo lo depositarán

Este pago excepcional se lleva a cabo en conjunto con la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano e incluye los meses que permanecían adeudados mientras se corroboraban los requisitos académicos y la condición socioeconómica de cada aspirante.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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ANSES abona un pago unificado de Becas Progresar en julio.
ANSES abona un pago unificado de Becas Progresar en julio. Foto: Freepik-Canal 26.
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El pago extraordinario de las Becas Progresar que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se empezó a realizar este mes teniendo en cuenta las cuotas pendientes desde el inicio del ciclo lectivo. Alcanza a aquellos a quienes les aprobaron el beneficio durante la primera convocatoria del 2026.

Sin embargo, existe una diferencia en el monto a cobrar ya que algunos recibieron una suma mayor a la habitual y otros recibieron una suma menor pese a ser parte del mismo programa. El Gobierno señaló que esa diferencia corresponde a la línea de Progresar a la que pertenece el estudiante, de si cobra el haber completo o con retención y de las mensualidades que se liquidan retroactivamente.

Becas Progresar. Foto: X @MinCapHum_Ar
Algunos recibieron una suma mayor a la habitual y otros recibieron una suma menor pese a ser parte del mismo programa y eso generó dudas. Foto: Ministerio de Capital Humano en X

Las Becas Progresar tienen como finalidad brindar apoyo a los estudiantes para que puedan continuar y completar su trayectoria educativa. El beneficio económico está destinado a colaborar con los costos asociados a la formación, como la compra de materiales, el transporte y otros gastos relacionados con la cursada.

Qué es el pago unificado de las Becas Progresar de julio 2026

El pago unificado de las Becas Progresar de julio del 2026 se refiere al abono de las cuotas retroactivas correspondientes a quienes terminaron el proceso de evaluación y obtuvieron la aprobación de la beca.

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Este pago excepcional se lleva a cabo en conjunto con la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano e incluye los meses que permanecían adeudados mientras se corroboraban los requisitos académicos y la condición socioeconómica de cada aspirante. Una vez finalizadas esas evaluaciones, el organismo libera los pagos adeudados.

Becas Progresar. Foto: NA.
El pago excepcional de las Becas Progresar se lleva a cabo en conjunto con la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano e incluye los meses que permanecían adeudados mientras se corroboraban los requisitos académicos y la condición socioeconómica de cada aspirante.

Quiénes son los estudiantes que cobran $105.000 este mes

Durante julio, un grupo de estudiantes recibirá un pago excepcional de $105.000 correspondiente a las Becas Progresar. El monto está dirigido a quienes fueron incorporados recientemente al programa, luego de finalizar el proceso de evaluación de los requisitos académicos y de la situación socioeconómica. Los beneficiarios alcanzados son quienes cursan en:

  • Progresar Superior
  • Carreras terciarias
  • Carreras universitarias
  • Progresar Enfermería

En lugar de acreditar cada cuota por separado, ANSES realizará una liquidación única que reúne los pagos pendientes de marzo, abril y mayo. De esta manera, los beneficiarios percibirán en un solo depósito las tres mensualidades acumuladas.

Cada una de esas cuotas tiene un valor de $35.000, por lo que el total a cobrar asciende a $105.000. La liquidación se compone de la siguiente manera:

  • $35.000 por marzo
  • $35.000 por abril
  • $35.000 por mayo
Becas Progresar. Foto: X @MinCapHum_Ar
El total a cobrar de las becas Progresar asciende a $105.000.

Este desembolso extraordinario tiene como objetivo regularizar los pagos de los estudiantes que fueron aprobados para recibir la beca una vez concluida la verificación de las condiciones académicas y socioeconómicas exigidas por el programa.

Por qué ANSES retiene el 20% del beneficio y a quiénes afecta

ANSES retiene el 20% del beneficio de aquellos beneficiarios del Progresar Obligatorio, la línea destinada a estudiantes de nivel primario, secundario y algunos ingresantes a la educación superior.

De esta forma, abona mes a mes el 80% de la beca hasta que el alumno demuestre que cumplió con la regularidad académica exigida por ANSES. Así queda el pago mensual en estos casos:

  • Monto de la beca: $35.000
  • Importe que se cobra cada mes: $28.000
  • Monto retenido por ANSES: $7.000
Becas Progresar. Foto: NA.
Los estudiantes pueden acceder a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, o consultar la información disponible en la plataforma oficial de Becas Progresar.

Montos actualizados: cuánto se cobra por las Becas Progresar en julio

El pago excepcional correspondiente a julio incluye las prestaciones de marzo, abril y mayo, que se abonan en una sola acreditación a las personas incorporadas recientemente al programa. De esta manera, en lugar de percibir cada mensualidad por separado, ANSES realiza un único depósito con los montos acumulados.

Dado que cada cuota tiene un importe bruto de $35.000, quienes acceden al beneficio en su totalidad reciben $105.000, cifra que surge de la suma de las tres mensualidades pendientes de pago.

Para verificar el estado de la inscripción, el importe asignado o la fecha de pago según la terminación del DNI, los estudiantes pueden acceder a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, o consultar la información disponible en la plataforma oficial de Becas Progresar.

Requisitos obligatorios para mantener activa la Beca Progresar en 2026

Los requisitos obligatorios para mantener activa la Beca Progresar en 2026 son:

  • Ingresos familiares: la suma de los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no puede exceder el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
  • Regularidad académica: es necesario estar matriculado y asistir de manera regular a una institución educativa que forme parte del programa.
  • Rendimiento académico (estudiantes de nivel Superior): quienes cursen carreras terciarias o universitarias deben haber aprobado, como mínimo, el 50% de las materias correspondientes al ciclo lectivo anterior, de acuerdo con su plan de estudios.
  • Vacunación al día: se exige contar con el Calendario Nacional de Vacunación completo y actualizado.
  • Datos actualizados: los beneficiarios deben mantener vigente su información personal en las plataformas oficiales, como ANSES, y cumplir con las actividades o instancias complementarias que establezca el programa cuando corresponda.
ANSESBecas ProgresarEconomía argentina
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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