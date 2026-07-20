La frase íntima que Luis de la Fuente le dijo a Scaloni tras ganarle la final del Mundial con España

Luis De la Fuente y Lionel Scaloni Foto: REUTERS

La final del Mundial 2026 dejó una imagen que fue mucho más allá del resultado. España venció 1-0 a Argentina en Nueva York y conquistó su segunda Copa del Mundo, pero uno de los momentos más comentados llegó después del pitazo final, cuando Luis de la Fuente habló públicamente de Lionel Scaloni y reveló qué le dijo en privado tras el partido.

El entrenador español no eligió la soberbia del campeón ni el discurso frío de ocasión. Por el contrario, se detuvo a destacar la carrera, el aprendizaje y el vínculo personal que mantiene con Scaloni, una relación que nació años atrás en España y que terminó teniendo un capítulo inesperado en la final más importante del fútbol mundial.

El mensaje de De la Fuente a Scaloni tras la final del Mundial

Después del triunfo español, Luis de la Fuente contó que se abrazó con Lionel Scaloni y que ambos intercambiaron palabras de agradecimiento. En conferencia de prensa, el técnico de la Roja explicó que aprovechó ese momento para reconocer cuánto había aprendido del entrenador argentino, especialmente por las charlas futboleras que mantuvieron durante los últimos años.

Luis De la Fuente y Lionel Scaloni Foto: REUTERS

Sin embargo, la frase que más repercusión generó fue la que De la Fuente dijo haberle transmitido directamente a Scaloni: “Leo, tú eres más joven que yo, a mí me queda menos fútbol que a ti, así que hoy creo que nos lo merecíamos ganar nosotros”. La declaración combinó alivio, respeto y una lectura emocional de una final que enfrentó a dos seleccionadores unidos por una historia previa.

La frase impactó porque llegó en un contexto sensible. Argentina acababa de perder la posibilidad de ser bicampeona del mundo y Scaloni se mostró visiblemente conmovido tras el encuentro. Según reportes posteriores a la final, el entrenador argentino también dejó en suspenso su continuidad y admitió que necesitaba tiempo para analizar su futuro al frente de la Albiceleste.

Una relación que empezó antes del duelo España vs Argentina

El cruce entre ambos entrenadores no nació en la final. Luis de la Fuente fue profesor de Lionel Scaloni durante su formación como técnico en España, en una etapa que marcó el inicio de una relación profesional y personal que se mantuvo con el paso del tiempo. Ese vínculo explica por qué la escena posterior al partido tuvo una carga emocional especial.

De la Fuente remarcó que suele escuchar y aprender de otros entrenadores, y que la experiencia de Scaloni le sirvió para comprender mejor la exigencia de competir en torneos de máximo nivel. En ese sentido, el DT español dejó claro que las conversaciones con el argentino no fueron simples intercambios circunstanciales, sino parte de un aprendizaje que valoró en el camino hacia el título.

Lionel Scaloni en la final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

La historia tiene un condimento particular: Scaloni, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, terminó enfrentando en la final de 2026 a un técnico que había sido parte de su camino formativo. La relación de maestro, alumno y colega convirtió el desenlace en una escena cargada de simbolismo.

El respeto de De la Fuente por la era Scaloni en Argentina

Más allá de la victoria española, De la Fuente se tomó un momento para poner en perspectiva el ciclo de Scaloni. El técnico de España sostuvo que su colega argentino debía sentirse orgulloso por el recorrido realizado con la Selección, incluso después de una derrota dolorosa en la final del Mundial.

No se trató de un elogio vacío. Bajo la conducción de Scaloni, Argentina ganó la Copa América 2021, la Finalissima, el Mundial 2022 y la Copa América 2024, además de llegar nuevamente a una final mundialista en 2026. Ese recorrido consolidó al entrenador nacido en Pujato como uno de los nombres más importantes de la historia reciente de la Selección Argentina.

Por eso, el mensaje de De la Fuente también funcionó como una especie de reconocimiento generacional. España celebró su consagración, pero el entrenador campeón eligió poner en valor al rival derrotado, una actitud que rápidamente se convirtió en uno de los gestos más comentados de la final.

España campeón y Argentina golpeada: una final con escenas fuertes

El partido se resolvió por 1-0 a favor de España en tiempo suplementario, resultado que le permitió a la Roja sumar la segunda estrella de su historia. Para Argentina, en cambio, la derrota significó el cierre de un Mundial intenso, con un recorrido exigente hasta la final y el golpe de quedarse a las puertas del bicampeonato.

La imagen de Scaloni emocionado, las dudas sobre su futuro y el gesto de De la Fuente completaron un cierre cinematográfico. La final no solo dejó un nuevo campeón del mundo, también dejó una historia de respeto entre dos entrenadores que entienden el fútbol desde la competencia, pero también desde la admiración mutua.