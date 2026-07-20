Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía celebraron el título de España en el Mundial 2026: así vivieron la final ante Argentina

El rey Felipe VI de España levanta el trofeo de la Copa Mundial mientras celebra la victoria con los jugadores. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

España volvió a conquistar un Mundial de fútbol al vencer por 1-0 a Argentina gracias a un gol de Ferran Torres en la prórroga. El equipo dirigido por Luis de la Fuente completó un torneo sobresaliente y coronó su actuación con una victoria histórica en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde contó con el apoyo de la familia real española.

El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía siguieron el encuentro desde las tribunas del estadio y, una vez consumado el triunfo, participaron de los festejos junto al plantel. La celebración alcanzó uno de sus momentos más simbólicos cuando el monarca levantó el trofeo de campeón.

El rey Felipe VI de España levanta el trofeo de la Copa Mundial mientras celebra la victoria con los jugadores. Foto: REUTERS

Poco antes del comienzo del partido, la Casa Real compartió un mensaje de aliento en sus redes sociales: “La final de este Mundial no es sólo un partido. Es una ilusión compartida que une a todo un país y emociona también a quienes en todo el mundo llevan a España en el corazón”.

El palco de autoridades y el apoyo de las leyendas del fútbol español

Durante la final, Felipe VI y Letizia ocuparon el palco de autoridades, donde coincidieron con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, entre otras personalidades.

En otro sector del estadio, la princesa Leonor y la infanta Sofía compartieron ubicación con varios integrantes de la selección española campeona del mundo en 2010, entre ellos Iker Casillas, Sergio Ramos, David Villa y Carles Puyol.

El rey Felipe VI de España , la reina Letizia y sus hijas Leonor, princesa de Asturias, e infanta Sofía celebran la victoria de España en la Copa Mundial. Foto: REUTERS

Antes del inicio del encuentro también enviaron un mensaje de apoyo a los futbolistas: “Hoy, millones de personas os acompañan y sueñan junto a vosotros. ¡A por la victoria!”.

La alegría de Felipe VI, antes y después del partido: “Estamos emocionados, como toda España”

Uno de los momentos más comentados de la jornada ocurrió durante la interpretación del himno español, cuando las cámaras captaron a Felipe VI aplaudiendo con entusiasmo a la selección.

Tras el pitazo final, el rey abrazó a la reina Letizia y descendió al césped junto a Leonor y Sofía para saludar personalmente a los nuevos campeones del mundo.

Antes de que comenzara la final, Felipe VI dialogó con los medios y dejó en claro la confianza que tenía en el equipo dirigido por Luis de la Fuente. “Estamos emocionados, como está toda España, de cómo está yendo el Mundial, de cómo está jugando nuestra selección. Los que saben ya lo han dicho todo”, expresó el monarca.

El rey Felipe VI de España , la reina Letizia y sus hijas Leonor, princesa de Asturias, e infanta Sofía celebran la victoria de España en la Copa Mundial. Foto: REUTERS

La reina Letizia también compartió sus sensaciones antes del encuentro y aseguró: “Solo queda ganar, ganar y, como he leído esta mañana en un gran editorial, que todos juntos podamos reconocernos en esa misma alegría”.

Por su parte, la princesa Leonor confesó sentir “mucha ilusión” ante la posibilidad de ver nuevamente a España levantar la Copa del Mundo.

¿Cómo viajó la familia real a Nueva York?

Para asistir a la final del Mundial, la Casa Real organizó un importante operativo logístico. Felipe VI, Letizia y la infanta Sofía viajaron a Estados Unidos a bordo de un Airbus del Grupo 45 del Ejército del Aire y del Espacio.

En tanto, la princesa Leonor realizó el trayecto en un avión Falcon, que debió efectuar una escala técnica en las islas Azores debido a la autonomía de la aeronave.

El rey Felipe VI de España , la reina Letizia y sus hijas Leonor, princesa de Asturias, e infanta Sofía celebran la victoria de España en la Copa Mundial. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La razón principal es un protocolo de continuidad del Estado. En muchas monarquías y jefaturas de Estado se procura que el rey y el heredero al trono no viajen siempre en el mismo avión, para minimizar el riesgo en caso de accidente o incidente grave. Al ser Leonor la heredera de la Corona, este criterio de seguridad suele aplicarse cuando es posible.

Además, en este viaje también influyó la agenda de la princesa. Leonor se encontraba realizando su formación militar en la Armada y su desplazamiento se coordinó de manera independiente, aunque finalmente coincidió con sus padres y su hermana en Nueva York para asistir a la final del Mundial.

Aunque no es frecuente ver a los cuatro integrantes de la familia real compartiendo un evento deportivo en el extranjero, la presencia conjunta en la final representó una muestra de respaldo institucional a la selección española y evocó el recuerdo del título conseguido en Sudáfrica 2010, cuando Leonor y Sofía aún eran niñas y también participaron de las celebraciones.