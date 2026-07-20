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Los futbolistas de la Selección española festejan ante miles de hinchas en Madrid.
Los futbolistas de la Selección española festejan ante miles de hinchas en Madrid. Foto: REUTERS

En fotos: así fue el festejo de España tras ganar el Mundial 2026

Los futbolistas de la Selección española coparon las calles de Madrid, donde miles de hinchas se presentaron para acompañar al plantel campeón del mundo. Mirá las imágenes.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Mundial 2026

La Selección española festejó el título del Mundial 2026 en Madrid.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

La Selección española festejó el título del Mundial 2026 en Madrid.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Los futbolistas de la Selección española festejan ante miles de hinchas en Madrid.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Los futbolistas de la Selección española festejan ante miles de hinchas en Madrid.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Los futbolistas de la Selección española festejan ante miles de hinchas en Madrid.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Los futbolistas de la Selección española festejan ante miles de hinchas en Madrid.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Los futbolistas de la Selección española festejan ante miles de hinchas en Madrid.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Los futbolistas de la Selección española festejan ante miles de hinchas en Madrid.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Los futbolistas de la Selección española festejan ante miles de hinchas en Madrid.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Los futbolistas de la Selección española festejan ante miles de hinchas en Madrid.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Los futbolistas de la Selección española festejan ante miles de hinchas en Madrid.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Los futbolistas de la Selección española festejan ante miles de hinchas en Madrid.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Los futbolistas de la Selección española festejan ante miles de hinchas en Madrid.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Los futbolistas de la Selección española festejan ante miles de hinchas en Madrid.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Los futbolistas de la Selección española festejan ante miles de hinchas en Madrid.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Los futbolistas de la Selección española festejan ante miles de hinchas en Madrid.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Los futbolistas de la Selección española festejan ante miles de hinchas en Madrid.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Los futbolistas de la Selección española festejan ante miles de hinchas en Madrid.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Los futbolistas de la Selección española festejan ante miles de hinchas en Madrid.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026
Selección EspañaMundial 2026
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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