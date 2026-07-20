En fotos: así fue el festejo de España tras ganar el Mundial 2026

Mundial 2026
La Selección española festejó el título del Mundial 2026 en Madrid.
Fotografía: REUTERS
La Selección española festejó el título del Mundial 2026 en Madrid.
Fotografía: REUTERS
La Selección española festejó el título del Mundial 2026 en Madrid.
Fotografía: REUTERS
Los futbolistas de la Selección española festejan ante miles de hinchas en Madrid.
Fotografía: REUTERS
Los futbolistas de la Selección española festejan ante miles de hinchas en Madrid.
Fotografía: REUTERS
Los futbolistas de la Selección española festejan ante miles de hinchas en Madrid.
Fotografía: REUTERS
Los futbolistas de la Selección española festejan ante miles de hinchas en Madrid.
Fotografía: REUTERS
Los futbolistas de la Selección española festejan ante miles de hinchas en Madrid.
Fotografía: REUTERS
Los futbolistas de la Selección española festejan ante miles de hinchas en Madrid.
Fotografía: REUTERS
Los futbolistas de la Selección española festejan ante miles de hinchas en Madrid.
Fotografía: REUTERS
Los futbolistas de la Selección española festejan ante miles de hinchas en Madrid.
Fotografía: REUTERS
Los futbolistas de la Selección española festejan ante miles de hinchas en Madrid.
Fotografía: REUTERS
Los futbolistas de la Selección española festejan ante miles de hinchas en Madrid.
Fotografía: REUTERS
Los futbolistas de la Selección española festejan ante miles de hinchas en Madrid.
Fotografía: REUTERS
Los futbolistas de la Selección española festejan ante miles de hinchas en Madrid.
Fotografía: REUTERS
Los futbolistas de la Selección española festejan ante miles de hinchas en Madrid.
Fotografía: REUTERS
Los futbolistas de la Selección española festejan ante miles de hinchas en Madrid.
Fotografía: REUTERS
Los futbolistas de la Selección española festejan ante miles de hinchas en Madrid.
Fotografía: REUTERS
Los futbolistas de la Selección española festejan ante miles de hinchas en Madrid.
Fotografía: REUTERS
Los futbolistas de la Selección española festejan ante miles de hinchas en Madrid.
Fotografía: REUTERS