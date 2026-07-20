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Donald Trump afirmó que Irán va a “pagar” por la muerte de soldados estadounidenses

La amenaza del presidente estadounidense se da luego de que tres soldados estadounidenses murieran este fin de semana en ataques iraníes en Jordania e Irak.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes a Irán con hacerle “pagar” por la muerte de soldados estadounidenses, tras el fallecimiento de tres efectivos en Jordania e Irak.

“Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ello muchas veces más”, advirtió Trump en un mensaje en la red Truth Social.

Además, el mandatario estadounidense aseguró que le dio esta instrucción al secretario de Defensa, Pete Hegseth; al jefe del Estado Mayor Conjunto, Daniel Caine; y a toda la cúpula militar estadounidense.

Qué pasó con los soldados estadounidenses

Dos soldados estadounidenses murieron este fin de semana en un ataque iraní contra una base militar de Jordania y otro falleció en Irak durante la detonación controlada de un explosivo iraní.

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Estas son las primeras bajas estadounidenses registradas desde la ruptura del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán de hace casi dos semanas.

Con esto, al menos 17 militares estadounidenses murieron desde que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero una ofensiva contra Irán que derivó en la guerra actual.

Este fin de semana, Washington y Teherán continuaron el cruce de ataques, que complica aún más los esfuerzos por avanzar un diálogo de paz estancado en medio de la escalada.

Nueva jornada de ataques de EEUU sobre Irán.
Nueva jornada de ataques de EEUU sobre Irán. Foto: via REUTERS

Irán atacó posiciones estadounidenses en Baréin y Kuwait

Irán afirmó este lunes haber atacado simultáneamente tres posiciones militares estadounidenses en Baréin y Kuwait, en una nueva oleada de su ofensiva contra objetivos de Estados Unidos en Medio Oriente en respuesta a los ataques estadounidenses contra territorio iraní.

“Los combatientes de la Armada de la Guardia Revolucionaria, mediante un ataque simultáneo en la oleada 23 de la Operación Nasr 2, llevaron a cabo ataques en tres fases (...) e infligieron duros golpes a las fuerzas terroristas estadounidenses en la región”, anunció el cuerpo militar de élite en un comunicado difundido por la agencia de noticias Tasnim.

El primer ataque tuvo como objetivo -según la Guardia- hangares de almacenamiento y mantenimiento de drones de unidades estadounidenses desplegadas en el aeropuerto de Al-Sakhir, en Baréin.

En una segunda acción, las fuerzas iraníes atacaron hangares utilizados para la preparación de embarcaciones de la Task Force 59 (TF59) en el puerto Salman, también en Baréin, y aseguraron haber destruido las instalaciones y causado graves daños a las embarcaciones.

El tercer ataque se dirigió contra hangares de despliegue, apoyo y equipamiento de fuerzas especiales de comandos navales estadounidenses en la base de Arifjan, en Kuwait, que, según el comunicado iraní, fueron completamente destruidos.

Los Guardianes de la Revolución no ofrecieron detalles sobre el tipo de misiles o drones utilizados ni aportaron pruebas independientes de los daños causados en las instalaciones.

La fuerza militar iraní afirmó que sus ataques con “un gran número de misiles y drones” continuarán como respuesta a las acciones militares de Estados Unidos contra Irán.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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