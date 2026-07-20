Calendario ANSES del 21 al 25 de julio: quiénes cobran jubilaciones, AUH y asignaciones esta semana

Jubilados ANSES Foto: ANSES

ANSES continúa con el calendario de pagos de julio y miles de beneficiarios recibirán sus haberes durante los próximos días, de acuerdo con la terminación del DNI. Entre el martes 21 y el viernes 24 de julio se acreditarán pagos para jubilados, pensionados, titulares de AUH, Asignación Familiar por Hijo y otros grupos incluidos en el esquema mensual del organismo previsional.

La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene el orden habitual de acreditación, que divide las fechas según el tipo de prestación y el último número del documento. Por eso, antes de ir al banco o revisar la cuenta, es clave conocer qué día corresponde cobrar y qué beneficio se paga en cada caso.

ANSES: quiénes cobran del 21 al 25 de julio

Durante esta parte de la semana, el calendario de ANSES avanza con los últimos pagos para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, además de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo. También comienzan las acreditaciones para jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo.

El organismo estableció que las fechas de cobro se definan según la terminación del DNI, por lo que no todos los beneficiarios reciben el dinero el mismo día. Esta modalidad permite ordenar los depósitos y evitar demoras en la disponibilidad de los haberes.

Calendario ANSES: pagos del martes 21 de julio

El martes 21 de julio cobran los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y tienen documentos terminados en 8. Ese mismo día también reciben su pago los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 8.

Para estos grupos, el dinero queda disponible en la cuenta bancaria informada ante ANSES. En caso de tener los datos actualizados, no es necesario hacer ningún trámite adicional para acceder al cobro.

Quiénes cobran ANSES el miércoles 22 de julio

El miércoles 22 de julio será el turno de los beneficiarios con DNI terminado en 9. En esta fecha cobran jubilados y pensionados que perciben hasta el haber mínimo, junto con titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo con la misma terminación de documento.

ANSES jubilados Foto: ANSES

Esta jornada cierra el tramo de pagos para esos grupos dentro del cronograma semanal. Por eso, quienes tengan DNI finalizado en 9 deberán revisar su cuenta desde esa fecha para confirmar la acreditación.

Jubilados que superan el haber mínimo: fechas de cobro

A partir del jueves 23 de julio, ANSES inicia los pagos para jubilados y pensionados que cobran haberes superiores al mínimo. Ese día cobrarán quienes tengan DNI terminados en 0 y 1.

Luego, el viernes 24 de julio, será el turno de los jubilados y pensionados con documentos finalizados en 2 y 3. Estas fechas forman parte del esquema especial para quienes perciben montos por encima del haber mínimo.

Qué pasa con los pagos del sábado 25 de julio

Dentro del cronograma informado para esta semana, las acreditaciones detalladas llegan hasta el viernes 24 de julio. Por eso, el sábado 25 no aparece como una jornada con nuevos grupos de cobro en el esquema publicado.

De todos modos, los beneficiarios que ya tenían fecha asignada pueden consultar su saldo en home banking, cajeros automáticos o billeteras vinculadas a la cuenta donde reciben normalmente la prestación.

Montos de ANSES en julio: jubilaciones, AUH y extras

En julio, los jubilados y pensionados de menores ingresos continúan percibiendo el refuerzo económico de $70.000, destinado a complementar los haberes más bajos. Según el esquema vigente, la jubilación mínima es de $411.989,33 y, con el bono, el total asciende a $481.989,33.

Oficinas ANSES Foto: ANSES

Además, las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez se ubican en $358.392,53, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor alcanza los $399.591,46.

En el caso de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo, el monto bruto informado es de $148.049 por hijo, aunque el pago mensual en mano se acredita con la retención correspondiente. Para AUH con discapacidad, el valor indicado asciende a $482.062.

Cómo consultar cuándo cobro en Mi ANSES

Para verificar la fecha exacta de cobro, cada titular puede ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se encuentra disponible la información personalizada sobre la prestación, el banco asignado y el monto a percibir.

Esta consulta es especialmente importante para quienes tuvieron cambios recientes en sus datos personales, modificaron la cuenta bancaria o comenzaron a cobrar una prestación por primera vez.

Qué hacer si ANSES no depositó el pago

Si el dinero no aparece acreditado en la fecha prevista, lo primero es revisar si la prestación continúa vigente y si los datos personales y bancarios están correctamente cargados. ANSES recomienda controlar la información desde Mi ANSES antes de iniciar cualquier reclamo.

En caso de que el problema continúe, el beneficiario puede comunicarse con los canales oficiales del organismo o solicitar un turno presencial para verificar la situación. También es conveniente confirmar que la cuenta de cobro esté activa y habilitada para recibir depósitos.

Entre el 21 y el 24 de julio cobran distintos grupos de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, siempre según la terminación del DNI. Revisar el calendario antes de acercarse al banco es la forma más simple de evitar demoras y confirmar cuándo estará disponible el dinero.