La increíble historia de Aymeric Laporte: por qué el defensor que nació en Francia juega para España en el Mundial 2026

Aymeric Laporte, el futbolista nacido en Francia que representa a la Selección de España en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Kai Pfaffenbach)

Cada vez que Aymeric Laporte aparece en la formación de la Selección de España, surge una inevitable pregunta entre los fanáticos del fútbol: ¿cómo un jugador nacido en Francia terminó representando a España en las máximas competencias internacionales? La historia del defensor central es una de las más particulares del fútbol europeo reciente y combina raíces familiares, una carrera construida en territorio español y una larga espera que nunca tuvo recompensa con la camiseta de Francia.

En el Mundial 2026, Laporte se convirtió en el único futbolista convocado por Luis de la Fuente nacido fuera de España. Una situación que ya había tenido un antecedente cercano en la Eurocopa de Alemania 2024 con Robin Le Normand, también francés de nacimiento, aunque finalmente el zaguero no logró mantener su lugar en la lista mundialista.

Por qué Aymeric Laporte juega para España si nació en Francia

Nacido el 27 de mayo de 1994 en Agen (Francia), Laporte parecía destinado a vestir la camiseta de los “Bleus”. Su talento lo llevó a recorrer todas las categorías juveniles de la selección francesa, pasando por los equipos Sub-17, Sub-18, Sub-19 y Sub-21. El salto al seleccionado mayor parecía una cuestión de tiempo. Sin embargo, la oportunidad nunca llegó.

Aymeric Laporte se convirtió en el único futbolista convocado por Luis de la Fuente nacido fuera de España. Foto: Reuters (Nathan Ray Seebeck)

La explicación se encuentra en una generación dorada del fútbol francés que acumulaba talento en cada línea, especialmente en la defensa. Durante años, Didier Deschamps prefirió apostar por nombres consolidados como Raphaël Varane, Samuel Umtiti, Laurent Koscielny, Presnel Kimpembe o Kurt Zouma. Mientras tanto, Laporte seguía brillando cada fin de semana sin conseguir la ansiada convocatoria.

Y méritos no le faltaban. El defensor se convirtió en una pieza fundamental del Athletic Bilbao, donde se consolidó como uno de los centrales más destacados de La Liga. Más tarde dio el salto al Manchester City de Pep Guardiola, club con el que conquistó títulos nacionales e internacionales y elevó todavía más su prestigio en el fútbol europeo. Aun así, Francia seguía cerrándole las puertas.

La nacionalización que cambió el rumbo de su carrera internacional

Con el paso de los años, la frustración comenzó a transformarse en una decisión. Convencido de que su futuro internacional no estaba en Francia, Laporte exploró la posibilidad de representar a España, país en el que había desarrollado gran parte de su carrera profesional y de su vida personal.

Aymeric Laporte se convirtió en una pieza fundamental del Athletic Bilbao, donde se consolidó en La Liga. Foto: Reuters (Jerome Miron)

No podía acceder a la nacionalidad española por la vía ordinaria, ya que no cumplía las condiciones de residencia continuada exigidas en ese momento. Por eso recurrió a la denominada carta de naturaleza, un mecanismo excepcional que requiere la aprobación del Gobierno español, a propuesta del Ministerio de Justicia y con el aval del Consejo Superior de Deportes.

La gestión prosperó y en 2021 obtuvo oficialmente la nacionalidad española. Poco después llegó la llamada que había esperado durante tanto tiempo. Pero no era de Francia. Luis Enrique lo convocó para la selección española y Laporte debutó con “La Roja”, iniciando una nueva etapa internacional que lo llevó a disputar Eurocopas, Mundiales y a convertirse en una de las piezas más importantes de la defensa española.

El vínculo vasco que explica su paso por el Athletic Club

La conexión de Laporte con España no nació únicamente de una cuestión deportiva. Existe un vínculo familiar que ayuda a entender otra curiosidad frecuente: cómo pudo jugar durante tantos años en el Athletic Club, una institución reconocida por su histórica política de incorporar futbolistas vinculados al País Vasco.

Los bisabuelos paternos de Laporte eran vascos, una condición que encajaba en los criterios del Athletic. Foto: Reuters (Jessie Alcheh)

La respuesta está en sus raíces familiares. Los bisabuelos paternos del defensor eran vascos, una condición que encajaba dentro de los criterios del club bilbaíno para formar parte de su estructura. Gracias a ese vínculo, Laporte se desarrolló en Lezama y posteriormente se convirtió en una de las figuras de la primera división española antes de dar el salto a la Premier League.

De esta manera, la trayectoria de Laporte demuestra que las historias de selecciones nacionales ya no siempre responden a las fronteras tradicionales. Nacido en Francia, formado futbolísticamente en España, con ascendencia vasca y convertido en un referente de “La Roja”, el defensor construyó un camino singular que hoy tiene uno de sus capítulos más importantes en el Mundial 2026.