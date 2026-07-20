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¿Qué pasa si buscas “Marc Cucurella” en Google?: así es la animación inspirada en el meme viral del gato con rulos

La curiosa función de Google rinde homenaje al futbolista español con un guiño que nació en las redes sociales y se convirtió en uno de los fenómenos virales del Mundial 2026.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Google mantiene activo el easter egg dedicado a Marc Cucurella, inspirado en el popular meme del gato con rulos que se hizo viral durante el Mundial 2026.
Google mantiene activo el easter egg dedicado a Marc Cucurella, inspirado en el popular meme del gato con rulos que se hizo viral durante el Mundial 2026. Foto: X (Twitter).
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Aunque el Mundial 2026 ya terminó, Google mantiene uno de los homenajes más curiosos que dejó el torneo. Quienes escriben “Marc Cucurella” en el buscador todavía pueden encontrarse con una divertida animación inspirada en el meme que convirtió al futbolista español en uno de los grandes fenómenos virales de la Copa del Mundo.

El easter egg, que comenzó a aparecer durante el campeonato, continúa disponible para los usuarios y sigue sorprendiendo a quienes buscan el nombre del defensor de la selección española.

¿Qué aparece al buscar “Marc Cucurella” en Google?

Al escribir “Marc Cucurella” en Google aparece una animación protagonizada por el famoso gato con una abundante melena rizada, un meme que se hizo viral por su parecido con el característico peinado del lateral español.

El homenaje aparece al buscar "Marc Cucurella" en Google y hace referencia al meme que convirtió al defensor español en un fenómeno viral. Foto: Google.

El felino agita una bandera de España mientras recorre la pantalla, en un guiño que el buscador incorporó durante el Mundial 2026 y que, pese al final del torneo, todavía permanece activo.

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Se trata de uno de los tradicionales easter eggs de Google, es decir, pequeñas animaciones o funciones ocultas que la compañía suele lanzar para celebrar acontecimientos deportivos, culturales o personajes que generan un gran impacto en internet.

La animación del gato con rulos sigue disponible en Google como un guiño a uno de los memes más recordados de la Copa del Mundo. Foto: Google.

El meme que convirtió a Cucurella en un fenómeno viral

La imagen del gato con el cabello rizado comenzó a circular en redes sociales meses antes del Mundial, pero explotó durante la competencia gracias al gran nivel mostrado por Marc Cucurella con la selección española.

El parecido entre ambos hizo que miles de usuarios compartieran montajes, memes y videos en plataformas como X, Instagram y TikTok, hasta convertir al defensor en uno de los futbolistas más comentados del campeonato.

El fenómeno alcanzó tal magnitud que Google decidió sumarse con una animación exclusiva dentro de su buscador.

La historia detrás de la melena más famosa de la Selección de España

Aunque actualmente es uno de sus principales sellos de identidad, el pelo largo de Cucurella nació por una razón muy distinta. Según contó el propio jugador, fue idea de su madre, Patricia Saseta, cuando comenzó a disputar partidos de fútbol 11 siendo infantil. Mientras seguía los encuentros desde la tribuna, necesitaba encontrar rápidamente a su hijo entre todos los jugadores, por lo que decidió dejarle crecer el cabello para identificarlo con facilidad.

Con el paso de los años, aquella solución práctica terminó convirtiéndose en un rasgo inseparable de su personalidad. Desde la adolescencia nunca volvió a llevar el pelo corto y sostiene que ya forma parte de quién es dentro y fuera de la cancha.

El pelo largo de Cucurella nació por idea de su madre. Foto: X / @cucurella3.

Un homenaje que sobrevivió al Mundial 2026

Durante la Copa del Mundo, Google informó que las búsquedas relacionadas con el meme crecieron un 5.000% en España y un 1.500% a nivel mundial, reflejando el enorme interés que despertó el futbolista dentro y fuera de la cancha.

A diferencia de otras funciones temporales lanzadas durante grandes eventos deportivos, el easter egg de Marc Cucurella continúa disponible incluso después de la consagración de España en el Mundial 2026, permitiendo que los aficionados sigan descubriendo uno de los guiños más simpáticos que dejó el torneo.

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Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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