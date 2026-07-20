La provocación de Lamine Yamal en los festejos de España: pidió una pelea entre Leandro Paredes y Gavi en “La Velada del Año”

La provocación de Lamine Yamal durante los festejos de España. Foto: Captura

España festejó este lunes la obtención del Mundial 2026 con una multitudinaria celebración en Madrid, donde los futbolistas de la selección recorrieron las calles a bordo de un colectivo descapotable. En medio de la euforia, Lamine Yamal envió un mensaje provocador a Leandro Paredes.

El extremo de 19 años, de floja Copa del Mundo, levantó un cartel que le entregaron los hinchas en el que se podía leer: “Velada del Año VII, Paredes vs Gavi”.

Rápidamente, Yamal buscó la cámara más cercana y envió un mensaje provocador: “Nos vemos”, expresó. El texto hace alusión a la pelea que Paredes protagonizó tras la final del domingo, en donde tuvo un encontronazo con futbolistas españoles después de terminado el partido.

La provocación de Lamine Yamal en los festejos de España. Créditos del video: Mudo Deportivo

Cabe destacar que La Velada del Año es un evento de boxeo amateur organizado por el streamer Ibai Llanos en el que participan creadores de contenido, influencers, músicos y otras figuras populares de internet. La propuesta combina combates de boxeo con shows musicales y se convirtió en uno de los espectáculos más convocantes del mundo del streaming.

El video de Yamal se viralizó en las redes sociales, generando diversas reacciones que van desde la bronca por la provocación hasta la gracia por la creatividad del cartel.

Qué pasó con Leandro Paredes y Gavi en la final del Mundial

Tras el pitazo final de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, se armó una pelea en el campo de juego mientras los futbolistas españoles celebraban el título.

Según las crónicas, el conflicto habría empezado con un cruce entre Nahuel Molina y Rodri, y luego escaló cuando Leandro Paredes se acercó a Eric García, lo empujó y provocó la reacción de Gavi, que fue a defender a su compañero y golpeó al volante argentino.

La pelea de Leandro Paredes con Gavi tras la final del Mundial. Foto: REUTERS

En medio del forcejeo, Paredes terminó enfrentado con Gavi: las imágenes difundidas muestran al argentino empujándolo y al español cayendo al suelo, mientras futbolistas y miembros de ambos cuerpos técnicos intentaban separar para que la situación no pasara a mayores.

Como consecuencia del incidente, Paredes quedó expuesto a una posible sanción disciplinaria de la FIFA, aunque al momento de las primeras informaciones todavía no había una resolución definitiva sobre castigos adicionales.