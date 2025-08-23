Último fin de semana para aprovechar el beneficio estrella de Cuenta DNI: cómo conseguir 35% de descuento este sábado 23 de agosto

Los usuarios de la billetera virtual del Banco Provincia recibirán un tope de reintegro e $6.000 en uno de los rubros más importantes.

Descuentos en carnicerías con Cuenta DNI. Foto: Gentileza Banco Provincia.

En busca de alivianar el bolsillo, miles de argentinos aprovechan los beneficios de Cuenta DNI, que abre este fin de semana con la última chance para conseguir importantes descuentos este mes.

Con un tope de reintegro unificado de $6.000 por persona, este sábado 23 de agosto, los usuarios de la billetera virtual del Banco Provincia podrán comprar carne con un considerable descuento en carnicerías, granjas y pescaderías.

Cuenta DNI se puede disfrutar en el receso invernal Foto: Banco Provincia

¿De cuánto es el descuento en la compra por persona?

Los usuarios de Cuenta DNI podrán acceder a un 35% de descuento, equivalente a compras de hasta $17.000 para alcanzar el máximo beneficio

Cabe señalar que el beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco.

Además, la promoción es válida sólo para compras realizadas con Cuenta DNI, a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta. En tanto, no aplica a pagos realizados con transferencia, envío de dinero, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Cuenta DNI, carnicerías. Foto: Banco Provincia

Promociones de Cuenta DNI en agosto 2025

Los principales descuentos de agosto y los topes de reintegro son: