Último fin de semana para aprovechar el beneficio estrella de Cuenta DNI: cómo conseguir 35% de descuento este sábado 23 de agosto
En busca de alivianar el bolsillo, miles de argentinos aprovechan los beneficios de Cuenta DNI, que abre este fin de semana con la última chance para conseguir importantes descuentos este mes.
Con un tope de reintegro unificado de $6.000 por persona, este sábado 23 de agosto, los usuarios de la billetera virtual del Banco Provincia podrán comprar carne con un considerable descuento en carnicerías, granjas y pescaderías.
¿De cuánto es el descuento en la compra por persona?
Los usuarios de Cuenta DNI podrán acceder a un 35% de descuento, equivalente a compras de hasta $17.000 para alcanzar el máximo beneficio
Cabe señalar que el beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco.
Además, la promoción es válida sólo para compras realizadas con Cuenta DNI, a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta. En tanto, no aplica a pagos realizados con transferencia, envío de dinero, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.
Promociones de Cuenta DNI en agosto 2025
Los principales descuentos de agosto y los topes de reintegro son:
- Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes de agosto. Tope de $4.000 por persona por semana (equivale a $20.000 en consumos).
- Ferias y mercados: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).
- Universidades: 40% de descuentos todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).
- Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (equivale a $30.000).
- Especial Librerías: 10% de descuento todos los lunes y martes, sin tope de reintegro.
- Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app.