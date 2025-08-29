Compra directa de celulares y televisores fabricados en Tierra del Fuego: cuáles son las principales ofertas

Los consumidores de todo el país podrán adquirir dispositivos con envío a domicilio. Dónde comprar.

Como comprar TV y celulares baratos en Argentina

Los consumidores de todo el país ya pueden comprar celulares y televisores fabricados en Tierra del Fuego de forma directa y con envío a domicilio, gracias a la apertura del nuevo sistema que elimina a los intermediarios y reduce significativamente los impuestos aplicados.

El programa ya está disponible a través de las plataformas oficiales de Mirgor y Newsan, dos de las principales empresas radicadas en el polo industrial fueguino. Cabe destacar que este nuevo esquema se apoya en la Ley 19.640 de Promoción Industrial de Tierra del Fuego y fue reglamentado mediante el Decreto 535/2025.

Cómo comprar productos hechos en Tierra del Fuego

A diferencia de las importaciones, estas operaciones se consideran ventas de consumo interno, lo que permite que no se aplique el IVA ni otras percepciones impositivas habituales. El resultado de esta modificación, son los precios entre 20% y 30% más bajos en comparación con el canal minorista tradicional.

Cómo comprar celulares y TV a bajo costo y en Argentina: el paso a paso

El proceso es completamente digital, ya que basta con registrarse en los sitios web oficiales, completar el formulario y validar la identidad, luego seleccionar el producto del catálogo y elegir medio de pago. Una vez hecha la compra, el producto se envía directamente desde las plantas fueguinas al domicilio del comprador.

Cómo comprar celulares Samsung hechos en Tierra del Fuego

El envío puerta a puerta tiene un plazo estimado de entrega de entre 5 y 10 días hábiles, dependiendo de la ubicación. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) valida cada operación y emite un código de autorización para el despacho.

Límites, garantías y condiciones

Cada persona puede adquirir hasta tres unidades por tipo de producto por año.

El tope por operación es de USD 3.000.

La garantía es válida y se gestiona a través de los servicios técnicos oficiales, igual que en el comercio tradicional.

Cuáles son los celulares que pueden comprarse online.

¿Cuáles son las ofertas?

Celulares:

Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB (Titanium Gray): USD 1.559 + USD 35 de envío = USD 1.594. En tiendas del exterior, el precio ronda los USD 1.000 a 1.100, pero sin cuotas ni garantía local.

Samsung Galaxy S25 256 GB (Icyblue): USD 984 + USD 35 de envío = USD 1.019. En cadenas nacionales, el mismo modelo cuesta hasta 36% más.

Televisores: