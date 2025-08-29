Pese a las medidas del Gobierno, el dólar oficial cerró en agosto a 1.360 pesos

En lo que va del año, lleva acumulado un incremento cercano a 30% que ocurrió en gran medida a partir de mediados de abril.

El dólar cerró en agosto en alza Foto: NA

El dólar oficial cerró en $1.320 para la compra y $1.360 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $15 respecto del cierre de ayer.

De este modo, el dólar oficial cerró el último día hábil de agosto, con un valor 1,1% más bajo que en el inicio del mes. Se mantuvo estable y apenas retrocedió luego de la aceleración registrada en julio, cuando subió 14% en el balance del mes.

Moneda estadounidense Foto: NA

En lo que va del año, lleva acumulado un incremento cercano a 30% que ocurrió en gran medida a partir de mediados de abril, cuando se dispuso la liberación del cepo cambiario.

Cómo cerró la moneda estadounidense

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en $1.341,023 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.360.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.325 para la compra y $1.345 para la venta, con una baja de 0,38% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.343 con una suba de 0,5%. En agosto, cayó 2,2%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,5% hasta $1.351,07, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un avance de 0,6% hasta los $1.356,06.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el jueves en US$40.961 millones.