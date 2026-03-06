¿Cierra el shopping Los Gallegos en Mar del Plata? Foto: Shopping Los Gallegos.

El inicio del proceso de venta de la histórica tienda y el shopping Los Gallegos, en Mar del Plata, generó preocupación entre los trabajadores del complejo comercial. Desde el Sindicato de Empleados de Comercio de la ciudad advirtieron por la incertidumbre laboral que atraviesan quienes dependen de la empresa.

Según el gremio, en las últimas horas dos trabajadores fueron despedidos, pese a que —según aseguran— la compañía se había comprometido previamente a no avanzar con cesantías mientras durara la etapa de transición hacia un nuevo grupo empresario.

Incertidumbre por la venta del shopping Los Gallegos en Mar del Plata

La preocupación creció después de que meses atrás se confirmara el cierre de la sede de la tienda ubicada en la esquina de Luro y San Juan, donde actualmente se construye una sala de conciertos junto con un espacio gastronómico.

En ese contexto, el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata alertó por la situación que atraviesan los trabajadores que continúan desempeñándose tanto en la tienda como en el shopping ubicado en la manzana delimitada por Rivadavia, La Rioja, Belgrano y Catamarca.

Denuncian despidos en medio del proceso de venta

Desde el gremio señalaron que los recientes despidos se produjeron en medio del proceso de negociación para la venta del complejo comercial. Según explicaron, la decisión contradice el compromiso que habían asumido las empresas de no realizar cesantías durante esta etapa.

“Se avanzó con dos cesantías que generan una fuerte preocupación entre los trabajadores y sus familias”, expresaron desde el sindicato.

Ante esta situación, la organización sindical ya notificó al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de que intervenga en el conflicto y se analice la posibilidad de revertir los despidos.

El shopping Los Gallegos en Mar del Plata. Foto: Tripadvisor.

Cuántos trabajadores dependen de Los Gallegos

El sindicato remarcó además la dimensión laboral que tiene el histórico centro comercial para la ciudad. Entre la tienda y el shopping trabajan alrededor de 150 empleados directos, a los que se suman más de 100 puestos indirectos vinculados a la actividad.

Por ese motivo, desde la organización sindical insistieron en la necesidad de garantizar la continuidad de los puestos laborales mientras avanza el proceso de cambio empresarial.

¿Quién podría comprar Los Gallegos?

Los rumores sobre la posible venta del complejo comenzaron a circular a fines del año pasado. En ese momento trascendió que el grupo IRSA, liderado por el empresario Eduardo Elsztain, estaba interesado en quedarse con el tradicional espacio comercial marplatense.

La compañía es una de las principales desarrolladoras de real estate del país y cuenta con una amplia cartera de negocios que incluye shoppings, edificios de oficinas, hoteles y proyectos residenciales.

De acuerdo con información publicada meses atrás, el grupo inauguró recientemente un nuevo centro comercial en La Plata y también proyecta abrir otro en Morón, en el oeste del conurbano bonaerense.